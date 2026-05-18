OpenAir im Stadtpark gestartet – diese Acts kommen 2026 nach Hamburg

Seal, Nena, Foreigner, ZZ Top – Im Hamburger Stadtpark können Musikfans ab sofort wieder Konzerte im Grünen Wohnzimmer erleben. Wer nicht hinter der Hecke stehen will, muss sich beeilen.

Zusammenfassung:

Internationale Rockstars und lokale Musiker: Die 51. Open-Air-Saison im Hamburger Stadtpark ist gestartet.

Vielfältiges Programm: Konzerte, Lesungen, Comedy, Chor-Events und Kinder-Shows.

Schnell sein: Tickets für Foreigner, ZZ Top und lokale Acts sind begehrt.

Internationale Rockstars treten ebenso auf wie lokal bekannte Musiker: Die Open-Air-Saison im Hamburger Stadtpark ist in die 51. Runde gestartet. Umgeben von Grün können die Fans wieder Konzerte unter freiem Himmel erleben – bis zum September. Zum Start am Samstag steht Lotto King Karl auf der Bühne.

Open Air im Stadtpark: Konzerte, Lesungen, Comedy

Es gibt aber auch andere Programmpunkte. Zu den 41 Veranstaltungen zählen auch Lesungen, Comedy, Chor-Events und Kinder-Shows. Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe werde etwas geboten, sagte ein Sprecher der Karsten Jahnke Konzertdirektion. „Und das in einer der schönsten Freiluftarenen Europas.”

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Wer dabei sein will, muss sich beeilen – oder kommt in einigen Fällen schon zu spät: Gerade internationale Acts wie die Band Foreigner oder das Trio ZZ Top seien rasch ausverkauft gewesen, hieß es. Die Musiker von Foreigner kommen zu ihrem 50. Band-Geburtstag zu acht ausgewählten Open-Air-Shows nach Deutschland.

Auch unter den deutschen Acts gebe es echte Publikumslieblinge, etwa Max Herre und Joy Denalane oder Sasha, der mit seinem Alter Ego Dick Brave ein Comeback feiert.

Mit gleich drei Shows im Programm vertreten sind Deine Freunde: Die Band hole „Kinder und Eltern derart charmant, zeitgemäß und liebevoll” ab wie keine zweite, so der Sprecher. Viel Anklang finde auch „Der Norden Singt”, wo sich das Publikum dank professioneller Musiker rund um den Chorleiter Niels Schröder selbst in einen riesigen Chorklang verwandelt.

Ein denkmalgeschütztes Wohnzimmer

Das Stadtpark-Open-Air gilt als eine der schönsten und grünsten Konzertlocations Deutschlands. Rund 4000 Musikfans finden dort Platz. Sie stehen in einem grasbewachsenen, ansteigenden Rondell, das von vier Meter hohen Buchenhecken umschlossen ist. Dadurch entsteht eine besondere, intime Atmosphäre mit dem Gefühl, den Acts ganz nah zu sein – gerade wenn dort Künstlerinnen und Künstler auftreten, die sonst mühelos große Arenen füllen.

Lotto King Karl spielt zum 56. Mal im Stadtpark

Einige Musiker zählen schon zum Inventar. Unangefochtene Nummer 1 ist Lotto King Karl, der dieses Jahr sein 25. Jubiläum auf der Freilichtbühne feiert. Gemeinsam mit seiner Band Barmbek Dream Boys spielt er zur Eröffnung sein insgesamt 56. Konzert im Stadtpark. Auch Helge Schneider, der auf 27 Konzerte kommt, ist wieder mit zwei Shows vertreten.

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Die historische Freilichtbühne gibt es seit 100 Jahren. Das Stadtpark-Open-Air wird seit 1975 von der Karsten Jahnke Konzertdirektion bespielt. (dpa/mp)