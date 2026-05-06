Zwei Tage lang übernimmt die OMR das Messegelände in Hamburg. Die Hallen voll, in den Gängen schiebt sich die Menge vorwärts. 70.000 Besucher, fast 1000 Aussteller. Auf den Bühnen bekannte Namen, daneben ein dichtes Programm – und überall die gleiche Frage: Wie erreicht man heute noch Aufmerksamkeit?

Die Antwort darauf ist auf den großen Bühnen zu sehen. Paul Ronzheimer interviewt Wladimir Klitschko. Heidi Klum blickt auf ihre Karriere. Bill Kaulitz spricht über authentische Werbung. Vize-Kanzler Lars Klingbeil redet über Deutschlands Rolle in der Welt von morgen. Vor den Eingängen bilden sich Schlangen, Plätze sind schnell besetzt, wer zu spät kommt, bleibt draußen. First come, first served – außer natürlich, man ist C-Level (oberste Führungsebene von Unternehmen), dann steht alles offen.