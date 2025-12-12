„Oma Lottis“ Pfleger lädt zu Grünkohl und Punsch ein – aus besonderem Grund

Er hat in Hamburg viele Herzen berührt und dafür Zuspruch erfahren – jetzt will er anderen etwas zurückgeben: Pfleger Rashid Hamid, bekannt durch seine liebevollen Videos mit „Oma Lotti“ (†93) organisiert kurz vor Weihnachten eine besondere Aktion für Menschen, die sich in dieser Zeit einsam fühlen oder sich einen Weihnachtsmarktbesuch schlicht nicht leisten können.

Am 22. Dezember von 15 bis 17 Uhr lädt Hamid gemeinsam mit dem Landhaus Walter im Stadtpark alle ein, die ein wenig Wärme und Gemeinschaft brauchen. Dort warten kostenloser alkoholfreier Punsch, Grünkohl mit Kohlwurst und Kartoffeln – und vor allem ein Ort, an dem alle willkommen sind.

„Nicht jeder kann sich einen Weihnachtsmarktbesuch leisten und viele sind in der Weihnachtszeit einfach alleine“, schreibt Hamid. Und genau deshalb öffnet er die Türen – für ein paar Stunden Weihnachtszauber ohne Eintritt, ohne Bedingungen, dafür mit viel Herz.

Grünkohl und Punsch gratis im Landhaus Walter

Das Landhaus Walter stellt dafür Essen und Getränke zur Verfügung. Vor Ort werden zudem Spenden für die Franz-Beckenbauer-Stiftung gesammelt, die Menschen mit Behinderung und Menschen in Not unterstützt. „Weil Nächstenliebe immer zählt“, sagt Hamid – ein Satz, der zu seiner eigenen Geschichte kaum besser passen könnte.

Mit seinen Videos aus dem Pflegealltag zeigte Hamid, was Zuwendung im Alter bedeutet. Millionen Menschen folgten der besonderen Beziehung zwischen ihm und „Oma Lotti“ auf TikTok, die mit Humor, Zärtlichkeit und ehrlicher Nähe vielen ans Herz ging. Nach ihrem Tod machte Hamid weiter – mit dem gleichen Engagement.

Jetzt schenkt er Hamburg ein Stück davon zurück. Seine Einladung ist eine Erinnerung daran, dass Weihnachten vor allem dann schön ist, wenn niemand vergessen wird.