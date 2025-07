Oma gibt Enkelkindern (5) Cannabis-Kekse – Lebensgefahr!

Eigentlich wollte die Oma ihren beiden Enkelkinder nur ein paar Kekse geben. Dabei machte sie einen fatalen Fehler: In den Keksen befand sich THC. Schon geringe Mengen können für Kleinkinder tödlich sein.

Als der Vater seine Tochter von der Oma abholte, merkte er direkt, dass etwas nicht stimmt. Die Fünfjährige verhielt sich am Mittwochabend plötzlich ganz anders als sonst. Er rief sofort einen Notarzt an die Adresse in der Sternschanze, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Fünfjährige mit lebensgefährlicher THC-Vergiftung in Klinik

Der Rettungswagen traf laut Feuerwehr gegen 19.15 Uhr ein. Nach MOPO-Informationen brachten die Rettungskräfte das Mädchen mit einer lebensgefährlichen Rauschmittelvergiftung in eine Klinik. Auch der Fünfjährige kam schließlich in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll auch bei dem Jungen nicht ausgeschlossen gewesen sein.

Die Großmutter soll den beiden Schoko-Kekse der Marke „Trips Ahoy“ gegeben haben, die von dem Ex-Freund der Mutter stammen sollen. Die Verpackung ähnelt einer herkömmlichen Marke. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, von dem die Oma wohl nichts wusste: In jeder Packung stecken 500 mg THC. Die Polizei ermittelt jetzt, wer für die Vergiftung verantwortlich ist. (zc)