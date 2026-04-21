Olympia-Umfrage: Korrektur zu unserer Berichterstattung

Am Montagnachmittag berichtete die MOPO unter der Überschrift „Neue Olympia-Umfrage: Die Stimmung verändert sich“ über eine Befragung im Auftrag der Handelskammer, wonach eine klare Mehrheit Olympische Spiele in Hamburg befürwortet. Der Artikel beruhte auf einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Im Nachhinein müssen wir feststellen, dass der Sachverhalt nicht korrekt dargestellt wurde.

Die Umfrage der Handelskammer wurde zwar am 19. April veröffentlicht. Durchgeführt wurde sie aber bereits Ende Februar/Anfang März vom Prognos-Institut. Daher lässt sich aus dem Ergebnis mitnichten ein Stimmungsumschwung gegenüber einer NDR-Umfrage von Ende März herleiten, in der die Olympia-Gegner deutlich vorne lagen.

Umfrage zu Olympia in Hamburg

Auf Nachfrage erklärte die Handelskammer gegenüber der MOPO, dass die Prognos-Umfrage Teil einer Ausarbeitung zu den wirtschaftlichen Effekten möglicher Olympischer Spiele in Hamburg gewesen ist. Anlass der Veröffentlichung der Umfrage am Sonntag seien die Ergebnisse des Olympia-Referendums in NRW gewesen. Der Erhebungszeitraum sei dabei aber klar benannt worden.

Die MOPO hat die ursprüngliche Meldung daher korrigiert und mit einem Transparenzhinweis versehen.