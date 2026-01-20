Wie die Hamburger auf Olympia blicken, was sie sich von einer Hamburger Bewerbung wünschen und welche Sorgen sie haben – das wollte die Stadt in einer Umfrage herausfinden. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Eine große Rolle spielte bei den Teilnehmenden vor allem die Finanzierung. Viele hoffen auf eine Modernisierung der Sportstätten und Infrastruktur – noch etwas mehr haben Angst vor hohen Kosten. Die Reaktion der Opposition ist gespalten.





