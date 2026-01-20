mopo plus logo
Steffen Rülke will die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. Das Volksparkstadion soll zur Schwimmhalle werden.

Steffen Rülke will die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. Das Volksparkstadion soll zur Schwimmhalle werden. Foto: picture alliance (foto2press | Steffen Proessdorf) / moka-studio

Wie die Hamburger auf Olympia blicken, was sie sich von einer Hamburger Bewerbung wünschen und welche Sorgen sie haben – das wollte die Stadt in einer Umfrage herausfinden. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Eine große Rolle spielte bei den Teilnehmenden vor allem die Finanzierung. Viele hoffen auf eine Modernisierung der Sportstätten und Infrastruktur – noch etwas mehr haben Angst vor hohen Kosten. Die Reaktion der Opposition ist gespalten.


