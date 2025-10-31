mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Binnenalster soll Olympia-Stadion werden

Die Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen in Hamburg könnte auf der Binnenalster stattfinden. Foto: Neuland Concerts GmbH

paidOlympia in Hamburg: Große Chance oder zu hohes Risiko?

kommentar icon
arrow down

Hamburgs schärfster Konkurrent München greift nach den Olympischen Spielen. Die Bürger der bayerischen Landeshauptstadt haben sich deutlich für eine Bewerbung ausgesprochen. Die Hürde einer Bürgerbefragung steht der Hansestadt noch bevor – an ihr scheiterte sie schon einmal. Befürworter Steffen Rülke, Leiter des Olympia-Vorprojekts für Hamburg, ist davon überzeugt: Das Votum aus München „gibt Rückenwind“. Gegner Eckart Maudrich, Sprecher der Initiative „NOlympia“, sagt: Das Projekt ist „zu groß für Hamburg“. Die MOPO zeigt die wichtigsten Argumente beider Seiten.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test