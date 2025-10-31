Hamburgs schärfster Konkurrent München greift nach den Olympischen Spielen. Die Bürger der bayerischen Landeshauptstadt haben sich deutlich für eine Bewerbung ausgesprochen. Die Hürde einer Bürgerbefragung steht der Hansestadt noch bevor – an ihr scheiterte sie schon einmal. Befürworter Steffen Rülke, Leiter des Olympia-Vorprojekts für Hamburg, ist davon überzeugt: Das Votum aus München „gibt Rückenwind“. Gegner Eckart Maudrich, Sprecher der Initiative „NOlympia“, sagt: Das Projekt ist „zu groß für Hamburg“. Die MOPO zeigt die wichtigsten Argumente beider Seiten.

