Olympia in Hamburg: Große Chance oder zu hohes Risiko?
Hamburgs schärfster Konkurrent München greift nach den Olympischen Spielen. Die Bürger der bayerischen Landeshauptstadt haben sich deutlich für eine Bewerbung ausgesprochen. Die Hürde einer Bürgerbefragung steht der Hansestadt noch bevor – an ihr scheiterte sie schon einmal. Befürworter Steffen Rülke, Leiter des Olympia-Vorprojekts für Hamburg, ist davon überzeugt: Das Votum aus München „gibt Rückenwind“. Gegner Eckart Maudrich, Sprecher der Initiative „NOlympia“, sagt: Das Projekt ist „zu groß für Hamburg“. Die MOPO zeigt die wichtigsten Argumente beider Seiten.
