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Tschentscher auf Olympia-Plakat

In der ganzen Stadt hängen die Plakate mit Tschentscher. Im Rathaus möchte man das Referendum aber nicht als Stimmungstest für seine Politik verstanden wissen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

  • Analyse

paidOlympia-Showdown in Hamburg: Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge

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Man muss ja mal sagen: Das ist schon toll. 1,3 Millionen Hamburger entscheiden, ob sich ihre Stadt für die Austragung der Olympischen Spiele bewirbt. Demokratischer wird’s nicht. Und wegweisender auch nicht. Denn die Debatte darüber klärt in einem Rutsch gleich noch ein paar Fragen mit. Nicht alle werden dem Bürgermeister gefallen …

Manchmal, wenn der Bürgermeister ins Plaudern gerät, erinnert man sich, wie nah Peter Tschentscher Olaf Scholz stand. Die Hamburger Clique um den Ex-Bürgermeister und Altkanzler stand stets loyal an Scholz’ Seite. Tschentscher als seriöser Kassenwart im Hintergrund besonders eng.

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