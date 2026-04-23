Die Wahlunterlagen landen in den Briefkästen der Hamburger. Die Stadt steht vor einer der derzeit umstrittensten Entscheidungen. Doch was bringt Olympia wirklich – neuen Schwung oder neue Probleme? Im MOPO-Streitgespräch diskutieren Olympia-Befürworter Uwe Bergmann und Gegner Eckart Maudrich über Kosten, Klima, Sicherheit, große Gefühle – und die Frage, wer am Ende wirklich profitiert. Für alle Hamburger, die sich noch ein Urteil bilden wollen.





