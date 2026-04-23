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Uwe Bergmann (l.) von der Initaitve OlympJA und Eckart Maudrich (r.) von der Initiative NOlympia streiten im MOPO-Gespräch über die Frage, ob sich Hamburg für Olympischen und Paraolympischen Spiele bewerben sollte.

Uwe Bergmann (l.) von der Initaitve OlympJA und Eckart Maudrich (r.) von der Initiative NOlympia streiten im MOPO-Gespräch über die Frage, ob sich Hamburg für Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben sollte. Foto: Florian Quandt

paidOlympia: Aufbruch für die Stadt – oder teures Risiko? Hier gibt’s die Argumente

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Die Wahlunterlagen landen in den Briefkästen der Hamburger. Die Stadt steht vor einer der derzeit umstrittensten Entscheidungen. Doch was bringt Olympia wirklich – neuen Schwung oder neue Probleme? Im MOPO-Streitgespräch diskutieren Olympia-Befürworter Uwe Bergmann und Gegner Eckart Maudrich über Kosten, Klima, Sicherheit, große Gefühle – und die Frage, wer am Ende wirklich profitiert. Für alle Hamburger, die sich noch ein Urteil bilden wollen.


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