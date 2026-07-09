Im vergangenen Jahr hatte es noch in Strömen geregnet, bei der diesjährigen Sommerparty von Olivia Jones am Mittwochabend zeigte sich das Wetter gnädig. Bei schönstem Sonnenschein feierte Deutschlands bekannteste Dragqueen eine Glitzer-Sause der besonderen Art.

Ja, was trägt sie denn da? Als Gastgeberin Olivia Jones vor ihrem „Bunny Burlesque Club“ über den roten Teppich stolziert, muss man zweimal hinsehen, um ihr Outfit entziffern zu können. Schließlich kam man zu dem Schluss, dass es wohl eine Grimasse ziehende Echse sein muss, die auf ihrem orangenen Kleid prangte.

Kiez-Sommerfest mit Gastgeberin Olivia Jones

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Doch es wäre nicht das Kiez-Sommerfest der Kult-Hamburgerin, wenn das die schrillste Klamotte gewesen wäre. Die Crème da la Crème der Fernseh-, Influencer und Kiez-Prominenz hat sich fein herausgeputzt, schließlich stand die Party in diesem Jahr unter dem Motto „400 Jahre Reeperbahn“ und „20 Jahre Kult Kieztouren“, dem Anbieter von Reeperbahn-Touren von Olivia Jones und ihren Drag-Kolleginnen.

Reality-TV-Persönlichkeiten Verena Kerth und Hubert Fella hatten sichtlich Spaß auf der Fete. Marius Röer

Gleich zwei Geburtstage gab es also zu begehen, und das machten die geladenen Gäste feuchtfröhlich. Schauspieler Raúl Richter war schon kurz nach dem Start gut angetrunken, hat aber am nächsten Tag frei und kann ausschlafen, also alles halb so wild. Reality-Sternchen Verena Kerth stolperte um 4 Uhr noch über die Reeperbahn. Und auch der Sohn vom ehemaligen Rotlichtkönig Bert Wollersheim, der an diesem Abend mit seiner neuen Partnerin Natalie zur Party kam, wurde noch zu morgendlicher Stunde in einem Club auf der Großen Freiheit gesehen.

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Bei ihrer kurzen Ansprache sagte Olivia Jones: „In unseren Bars und Kneipen und Theatern feiern Leute, die normalerweise nicht zusammenkommen. Das macht St. Pauli aus.“ Und diese bunte Mischung an Gästen, sie macht auch die Sommerparty von Olivia Jones aus. Zwischen all den Selfiekameras und TV-Interviews für die Klatschsendungen des Landes kommt jeder mit jedem ins Gespräch.

Promi-Skandale blieben an dem Abend aus

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Und auch das fällt hier am Mittwochabend auf: Influencer, also Selbstdarsteller aus dem Internet mit Millionen an Followern und lukrativen Werbedeals, gehören mittlerweile fest zur Branche. Sie nehmen ihre sogenannte „Community“ mit zur Party, indem sie ohne Ende Fotos und Videos ins Netz stellen.

Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim mit seiner neuer Partnerin Natalie Strehlau. Marius Röer

Für Olivia Jones hat das den Vorteil, dass ihr Name und ihre Marke auch in der Online-Welt allseits bekannt ist. Und die Influencer haben neuen Content, neuen Inhalt, mit dem sie ihre Plattformen bespielen können. Eine Win-Win-Situation also.

Wirkliche Promi-Skandale blieben an diesem Abend allerdings aus, auch wenn sich das Olivia Jones anders erhofft hatte. Wenn sie gerade mal nicht in eine Kamera sprechen musste, ging sie in dem orangefarbenen Echsenkleid durch die Location und schaute sich ihre bunte Veranstaltung mit etwas Abstand und einem Lächeln im Gesicht an. Die Gastgeberin schien zufrieden mit ihrer Party.