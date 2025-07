Olivia Jones feiert Regen-Party auf dem Kiez: „Wir können auch feiernd kämpfen“

Sehen und gesehen werden – das war auch in diesem Jahr wieder das inoffizielle Motto der Sommerparty von Olivia Jones. Ihre mittlerweile zum Kult in der Promi-Welt gewordene Fete am Dienstagabend wurde besonders feuchtfröhlich – dem strömenden Regen sei Dank. Auf der Party gab es auch eine klare Ansage an Friedrich Merz.

„Wir können auch feiernd kämpfen“, sagte Olivia Jones kurz nach 21 Uhr bei ihrer Ansprache im Club „Bunny Burlesque“. Der Tenor ihrer Rede war ganz klar: Nach der unangebrachten Zirkuszelt-Aussage von CDU-Kanzler Friedrich Merz, den sie charmant „Vielfalts-Fritze“ nennt, will die Kult-Dragqueen bei ihrer Party ein Zeichen für Toleranz und Respekt setzen.

Mit von der Partie waren zahlreiche Stars und solche, die es noch werden wollen. Ein Auszug von der Gästeliste, die vermutlich nur für eingefleischte Trash-Promi-Fans interessant sein dürfte: Claudia Obert, Verena Kerth, Micaela Schäfer, Julian F. M. Stöckel, Ennesto Monte und viele mehr. Auch aus dem Kiez-Kosmos ließen sich einige alte Bekannte sehen , darunter Daniel Schmidt, der Wirt des berüchtigten „Elbschlosskellers“.

Olivia Jones feiert Promi-Party auf dem Kiez

Doch die Sommerparty wurde zur Regen-Party: Beinahe ununterbrochen schüttete es, was dazu führte, dass die Gäste unter den Schirmen zusammenrücken mussten, um dort ihre Getränke zu schlürfen.

Oder sie gingen ins Innere des Clubs, wo es Burlesque-Shows zu sehen gab. Dort wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern ordentlich eingeheizt – Gerüchten zufolge wurde der eine oder andere Gast sogar von einer Künstlerin mit der Lederpeitsche behandelt …

Skandale, Skandale, Skandale – davon lebt diese Welt: Aufmerksamkeit um jeden Preis, Hauptsache, einen Text in den Medien zu platzieren, das ist das Ziel. Es ist natürlich eine Scheinwelt, in der gelächelt wird, sobald ein Promi-Fotograf seine Kamera auf einen hält. Eine Welt, in der um die Wette gelacht wird und in der hinter dem Rücken gelästert und getratscht wird, bis sich die Balken biegen.

Eine solche Veranstaltung ist für die allermeisten Promis ein Job, den sie zu erledigen haben, um relevant zu bleiben. Doch jedes Jahr aufs Neue schafft es Olivia Jones mit ihrer Sommerparty, diese Leute nach Hamburg zu holen, um auf die Vielfalt anzustoßen. Und das geht schließlich bei strahlendem Sonnenschein genauso gut wie beim schlimmsten Hamburger Schietwetter.