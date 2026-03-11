Olivia Jones eröffnet „Dschungelcamp“-Bar – ein Hingucker kommt von Micaela Schäfer

Dschungelthron, Ekel-Cocktails und Micaela Schäfers Leo-String: In der Bar wird Reality-TV für Gäste zur Realität. Was Besucherinnen und Besucher auf St. Pauli erwartet.

Ekel-Cocktails, Insekten-Snacks und ein Reality-TV-Quiz – Dragqueen Olivia Jones hat auf St. Pauli eine Bar mit „Dschungelcamp“-Vibes eröffnet. Zu den ersten Besucherinnen und Besuchern von „Olivias Dschungel-Bar“ gehörten bekannte Gesichter aus Showbusiness, Reality-TV, Social Media und der Hamburger Kiezszene. Dazu zählten Reality-TV-Stars wie Micaela Schäfer, Hubert Fella und Filip Pavlović und Society-Promis wie Giulia Siegel und Claudia Effenberg.

Reality-Star Giulia Siegel isst ein Auge nach einer „Dschungelprüfung“ in der neuen Reality-TV-Bar. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Reality-Star Giulia Siegel isst ein Auge nach einer „Dschungelprüfung“ in der neuen Reality-TV-Bar.

Olivia Jones: „Reality-TV ein kleines Denkmal setzen“

„Wir versuchen hier auf St. Pauli immer Dinge zu tun, die sonst keiner macht. Das zeichnet uns aus“, sagte Olivia Jones der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung am Abend. Und: „Reality-TV ist mittlerweile Kult und hat so eine Anziehungskraft. Deswegen wurde es Zeit, dass wir dem auch so ein kleines Denkmal setzen.“

Die Reality-Stars Hubert Fella (l-r) und Micaela Schäfer (l) sowie Sänger Menderes Bagci. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Die Reality-Stars Hubert Fella (l-r) und Micaela Schäfer (l) sowie Sänger Menderes Bagci.

Die Bar ist Jones zufolge Deutschlands erste Location, die komplett dem Reality-TV gewidmet ist. Besucher könnten sich unter anderem an einer Dschungel-Optik mit Lianen, einem „Dschungelthron“ für Fotos und einer Sammlung von Accessoires deutscher Reality-Stars erfreuen.

Künftig sollen etwa ein String-Tanga im Leo-Look von Micaela Schäfer sowie Teile von Olivia Jones‘ originalem Dschungelcamp-Outfit zu sehen sein. Gäste freuten sich am Eröffnungsabend, dass sie „auch mal Insekten wie im Dschungelcamp probieren“ könnten. Die Bar ersetzt das ehemalige Strip-Lokal „Olivias Wilde Jungs“.