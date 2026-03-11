mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Dragqueen Olivia Jones steht mit den Reality-Stars Micaela Schäfer (l.), Julian F. M. Stöckel (2.v.r) sowie Sänger Menderes Bagci (r) in ihrer neuen Reality-TV-Bar.

Dragqueen Olivia Jones steht mit den Reality-Stars Micaela Schäfer (l.), Julian F. M. Stöckel (2.v.r) sowie Sänger Menderes Bagci (r) in ihrer neuen Reality-TV-Bar. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

  • St. Pauli

Olivia Jones eröffnet „Dschungelcamp“-Bar – ein Hingucker kommt von Micaela Schäfer

kommentar icon
arrow down

Dschungelthron, Ekel-Cocktails und Micaela Schäfers Leo-String: In der Bar wird Reality-TV für Gäste zur Realität. Was Besucherinnen und Besucher auf St. Pauli erwartet.

Ekel-Cocktails, Insekten-Snacks und ein Reality-TV-Quiz – Dragqueen Olivia Jones hat auf St. Pauli eine Bar mit „Dschungelcamp“-Vibes eröffnet. Zu den ersten Besucherinnen und Besuchern von „Olivias Dschungel-Bar“ gehörten bekannte Gesichter aus Showbusiness, Reality-TV, Social Media und der Hamburger Kiezszene. Dazu zählten Reality-TV-Stars wie Micaela Schäfer, Hubert Fella und Filip Pavlović und Society-Promis wie Giulia Siegel und Claudia Effenberg. 

Reality-Star Giulia Siegel isst ein Auge nach einer „Dschungelprüfung“ in der neuen Reality-TV-Bar. picture alliance/dpa/Marcus Brandt
Reality-Star Giulia Siegel isst ein Auge nach einer „Dschungelprüfung“ in der neuen Reality-TV-Bar.
Reality-Star Giulia Siegel isst ein Auge nach einer „Dschungelprüfung“ in der neuen Reality-TV-Bar.

Olivia Jones: „Reality-TV ein kleines Denkmal setzen“

„Wir versuchen hier auf St. Pauli immer Dinge zu tun, die sonst keiner macht. Das zeichnet uns aus“, sagte Olivia Jones der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung am Abend. Und: „Reality-TV ist mittlerweile Kult und hat so eine Anziehungskraft. Deswegen wurde es Zeit, dass wir dem auch so ein kleines Denkmal setzen.“

Die Reality-Stars Hubert Fella (l-r) und Micaela Schäfer (l) sowie Sänger Menderes Bagci. picture alliance/dpa/Marcus Brandt
Die Reality-Stars Hubert Fella (l-r) und Micaela Schäfer (l) sowie Sänger Menderes Bagci.
Die Reality-Stars Hubert Fella (l-r) und Micaela Schäfer (l) sowie Sänger Menderes Bagci.

Die Bar ist Jones zufolge Deutschlands erste Location, die komplett dem Reality-TV gewidmet ist. Besucher könnten sich unter anderem an einer Dschungel-Optik mit Lianen, einem „Dschungelthron“ für Fotos und einer Sammlung von Accessoires deutscher Reality-Stars erfreuen. 

Das könnte Sie auch interessieren: Olivia Jones holt das Dschungelcamp auf den Kiez

Künftig sollen etwa ein String-Tanga im Leo-Look von Micaela Schäfer sowie Teile von Olivia Jones‘ originalem Dschungelcamp-Outfit zu sehen sein. Gäste freuten sich am Eröffnungsabend, dass sie „auch mal Insekten wie im Dschungelcamp probieren“ könnten. Die Bar ersetzt das ehemalige Strip-Lokal „Olivias Wilde Jungs“.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test