Olivia-Jones-Bar sieht jetzt anders aus – das steckt dahinter

Seit Jahrzehnten macht sich Dragqueen Olivia Jones nicht nur für Vielfalt, sondern auch für ein lebendiges St. Pauli stark. Nun zeigt sich das auch auf der Fassade der Olivia-Jones-Bar.

Ein großes und farbenfrohes Street-Art-Kunstwerk auf der Fassade der Olivia Jones Bar in Hamburg soll nicht nur ein Zeichen für Vielfalt setzen, sondern auch der Kunst auf der Reeperbahn mehr Platz geben. Unter dem Motto „Große Freiheit, große Vielfalt“ hat der Street-Art-Künstler Flying Förtress die etwa neun mal sechs Meter große Wand der Kultbar besprüht. Dominant sind dabei die Farben gelb, orange, rot, blau, lila und violett – angelehnt an einen Regenbogen. Genannt hat der Künstler sein Werk „Love-Over-Hate Razzle Dazzle“.

Das Street-Art-Kunstwerk auf der Fassade der Olivia-Jones-Bar in Hamburg soll nicht nur ein Zeichen für Vielfalt setzen, sondern auch der Kunst auf der Reeperbahn mehr Platz geben. picture alliance / ABBfoto Das Street-Art-Kunstwerk auf der Fassade der Olivia-Jones-Bar in Hamburg soll nicht nur ein Zeichen für Vielfalt setzen, sondern auch der Kunst auf der Reeperbahn mehr Platz geben.

In den Fenstern des Hauses hängen zudem acht Porträts von bekannten Kiez-Größen wie Leibwächter Eddy Kante und Türsteher Fabian Zahrt sowie die Dragqueens Veuve Noire und Vanity Trash. Sie stehen exemplarisch für die bunte Olivia-Jones-Familie und das Kult-Kieztouren-Team. Das seien insgesamt Menschen aus 20 Nationen, von fünf Kontinenten und allen Glaubensbekenntnissen, Lebensentwürfen und sexuellen Orientierungen.

Kunstwerk als ein wichtiges Zeichen

„Toleranz, Respekt und Vielfalt sind für uns keine Träumerei, sondern die DNA der Olivia-Jones-Familie, der Großen Freiheit und St. Paulis“, sagte Olivia Jones laut Mitteilung. Das Kunstwerk sei ein wichtiges Zeichen für Millionen Kiez-Besucher. „In Zeiten, in denen CSD wegen Drohungen abgesagt werden, Vielfalt-Programme unter Druck geraten und es manche Schüler witzig finden, NS-Abi-Mottos zu wählen, obwohl sie in der NS-Zeit ihre Abi-Party wahrscheinlich als Kanonenfutter an der Front gefeiert hätten.“ Für das Fassaden-Kunstwerk hat Olivia Jones auch mit der Standortgemeinschaft Bid Reeperbahn+, der Millerntor-Gallery und Viva con Agua Arts kooperiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Historische Marke geknackt: St. Pauli ist wirtschaftlich „so gesund wie nie“

Sie hoffe, dass auf dem Kiez noch weitere Kunstwerke dieser Art folgen. „Damit sichtbar wird, dass es hier mehr als nur Party gibt und Vielfalt und Freiheit eine Bereicherung sind.“ (dpa/mp)