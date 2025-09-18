Oktoberfest in Hamburg: Hier wird zünftig gefeiert
Am Samstag, den 20. September, heißt es in München wieder: „O’zapft is!“ Wenn der Oberbürgermeister das erste Fass ansticht, beginnt das größte Volksfest der Welt. Zwei Wochen lang feiern Millionen Menschen auf der Wiesn.
Aber auch Hamburg ist im Oktoberfest-Fieber. Dirndl, Lederhose, Bier und Blasmusik – all das gibt es auch hier. Wir zeigen die besten Oktoberfeste in Hamburg samt Terminen und Öffnungszeiten.
Wandsbeker Oktoberfest: das größte im Norden
1500 Quadratmeter Festzelt, Live-Musik, Haxn, Brezn, Maßkrüge und echte Wiesn-Stimmung. Jedes Jahr feiern rund 20.000 Gäste am Wandsbeker Markt. Wer beim größten Oktoberfest des Nordens, so die Veranstalter, dabei sein möchte, sollte rechtzeitig einen Tisch online reservieren.
19. September – 5. Oktober
So bis Mi 12-22 Uhr, Do bis Sa & 2. Oktober 12-24 Uhr, Mo Ruhetag
Oktoberfest in der Fischauktionshalle: Party mit Elbblick
Direkt an der Elbe steigt eine zünftige Party am Fischmarkt. Während unten die Massen feiern, sitzt man oben auf der Galerie gemütlicher – aber mit genauso viel Stimmung. Statt Fischbrötchen gibt’s bayerische Spezialitäten, dazu frisch gezapftes Bier und Live-Musik.
3. bis 18. Oktober
Fr & Sa 18-1 Uhr
Hofbräu Wirtshäuser: Fassanstich in uriger Atmosphäre
Am 20. September um Punkt 12 Uhr wird hier das erste Fass Hofbräu-Oktoberfestbier angestochen. Bis 11. Oktober feiern die Hofbräu-Wirtshäuser an der Esplanade und am Speersort mit original Oktoberfestbier, Hendl, Brezn und Festzeltmusik der Hofbräuhaus-Showband.
20. September bis 11. Oktober
Esplanade: So bis Do 10-24 Uhr, Fr & Sa 10-1 Uhr
Speersort: Mo bis Do 11-24 Uhr, Fr & Sa 11-1 Uhr, So 11-23 Uhr
Blockbräu: „Blocktoberfest“ an den Landungsbrücken
Direkt am Hafen feiert das Blockbräu nur eine Woche, aber dafür richtig! Beim „Blocktoberfest“ am 20. September zapft die Hamburger Bierkönigin das erste Fass an. Danach gibt’s hausgebrautes Festbier, Live-Bands und DJs – mit Blick auf die Elbe.
20. bis 28. September
Täglich 11-23 Uhr
Fassanstich: 20. September, 19 Uhr
