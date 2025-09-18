Oktoberfest in Hamburg: Hier wird zünftig gefeiert

Am Samstag, den 20. September, heißt es in München wieder: „O’zapft is!“ Wenn der Oberbürgermeister das erste Fass ansticht, beginnt das größte Volksfest der Welt. Zwei Wochen lang feiern Millionen Menschen auf der Wiesn.

Aber auch Hamburg ist im Oktoberfest-Fieber. Dirndl, Lederhose, Bier und Blasmusik – all das gibt es auch hier. Wir zeigen die besten Oktoberfeste in Hamburg samt Terminen und Öffnungszeiten.

Wandsbeker Oktoberfest: das größte im Norden

1500 Quadratmeter Festzelt, Live-Musik, Haxn, Brezn, Maßkrüge und echte Wiesn-Stimmung. Jedes Jahr feiern rund 20.000 Gäste am Wandsbeker Markt. Wer beim größten Oktoberfest des Nordens, so die Veranstalter, dabei sein möchte, sollte rechtzeitig einen Tisch online reservieren.

19. September – 5. Oktober

So bis Mi 12-22 Uhr, Do bis Sa & 2. Oktober 12-24 Uhr, Mo Ruhetag

Darauf muss man auch in Hamburg auf dem Oktoberfest nicht verzichten: Festbier aus dem Maßkrug

Oktoberfest in der Fischauktionshalle: Party mit Elbblick

Direkt an der Elbe steigt eine zünftige Party am Fischmarkt. Während unten die Massen feiern, sitzt man oben auf der Galerie gemütlicher – aber mit genauso viel Stimmung. Statt Fischbrötchen gibt’s bayerische Spezialitäten, dazu frisch gezapftes Bier und Live-Musik.

3. bis 18. Oktober

Fr & Sa 18-1 Uhr

Hofbräu Wirtshäuser: Fassanstich in uriger Atmosphäre

Am 20. September um Punkt 12 Uhr wird hier das erste Fass Hofbräu-Oktoberfestbier angestochen. Bis 11. Oktober feiern die Hofbräu-Wirtshäuser an der Esplanade und am Speersort mit original Oktoberfestbier, Hendl, Brezn und Festzeltmusik der Hofbräuhaus-Showband.

20. September bis 11. Oktober

Esplanade: So bis Do 10-24 Uhr, Fr & Sa 10-1 Uhr

Speersort: Mo bis Do 11-24 Uhr, Fr & Sa 11-1 Uhr, So 11-23 Uhr

Blockbräu: „Blocktoberfest“ an den Landungsbrücken

Direkt am Hafen feiert das Blockbräu nur eine Woche, aber dafür richtig! Beim „Blocktoberfest“ am 20. September zapft die Hamburger Bierkönigin das erste Fass an. Danach gibt’s hausgebrautes Festbier, Live-Bands und DJs – mit Blick auf die Elbe.

20. bis 28. September

Täglich 11-23 Uhr

Fassanstich: 20. September, 19 Uhr