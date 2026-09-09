Am Wochenende beginnt in München das Oktoberfest. picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Am Samstag, den 19. September, heißt es in München wieder: „O’zapft is!“ Wenn der Oberbürgermeister das erste Fass ansticht, beginnt das größte Volksfest der Welt. Zwei Wochen lang feiern Millionen Menschen auf der Wiesn.

Aber auch Hamburg ist im Oktoberfestfieber. Dirndl, Lederhose, Bier und Blasmusik – all das gibt es auch hier. Wir zeigen die besten Oktoberfeste in Hamburg samt Terminen und Öffnungszeiten.





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Wandsbeker Oktoberfest: das größte im Norden

1500 Quadratmeter Festzelt, Live-Musik, Haxn, Brezn, Maßkrüge und echte Wiesn-Stimmung. Jedes Jahr feiern rund 20.000 Gäste am Wandsbeker Markt.

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Wer beim, nach Aussagen des Veranstalters, größten Oktoberfest des Nordens dabei sein möchte, sollte rechtzeitig einen Tisch online reservieren.

18. September – 4. Oktober

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So bis Mi 12–22 Uhr, Do bis Sa & 2. Oktober 12–24 Uhr, Mo Ruhetag

Oktoberfest in der Fischauktionshalle: Party mit Elbblick

Direkt an der Elbe steigt eine zünftige Party am Fischmarkt. Während unten die Massen feiern, sitzt man oben auf der Galerie gemütlicher – aber mit genauso viel Stimmung. Statt Fischbrötchen gibt’s bayerische Spezialitäten, dazu frisch gezapftes Bier und Live-Musik.

2. bis 17. Oktober

Fr & Sa 18-1 Uhr

Darauf muss man auch in Hamburg auf dem Oktoberfest nicht verzichten: Festbier aus dem Maßkrug picture alliance / Wolfgang Maria Weber

Hofbräu Wirtshäuser: Fassanstich in uriger Atmosphäre

Am 19. September um Punkt 12 Uhr wird hier das erste Fass Hofbräu-Oktoberfestbier angestochen. Bis 11. Oktober feiern die Hofbräu-Wirtshäuser an der Esplanade und am Speersort mit original Oktoberfestbier, Hendl, Brezn und Festzeltmusik der Hofbräuhaus-Showband.

19. September bis 24. Oktober

Esplanade: So bis Do 10–24 Uhr, Fr & Sa 10-1 Uhr

Speersort: Mo bis Do 11–24 Uhr, Fr & Sa 11–1 Uhr, So 11-23 Uhr

Blockbräu: „Blocktoberfest“ an den Landungsbrücken

Direkt am Hafen feiert das Blockbräu nur eine Woche, aber dafür richtig! Beim „Blocktoberfest“ am 19. September zapft die Hamburger Bierkönigin das erste Fass an. Danach gibt’s hausgebrautes Festbier, Live-Bands und DJs – mit Blick auf die Elbe.

Ab 19. September

Täglich 11–23 Uhr

Oktoberfest in Bergedorf: Wiesn auf dem Frascatiplatz

Drei Tage lang wird der Frascatiplatz zur Wiesn: Beim Bergedorfer Oktoberfest gibt’s ein großes Festzelt, einen Biergarten und einen Jahrmarkt. Dazu sorgen Live-Musik, bayerische Schmankerl und Partystimmung für Oktoberfest-Atmosphäre.

Los geht’s am Freitag mit dem Fassanstich im Biergarten. Am Sonntag wird mit Kinderfest, Schützenumzug und Blasmusik familienfreundlicher gefeiert.