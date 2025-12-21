„Ohne sie wäre Hamburg ärmer“: Trauer um bekannte NDR-Moderatorin

Trauer um Catarina Felixmüller: Die frühere Kulturchefin von NDR 90,3 ist in der Nacht zu Samstag im Alter von 71 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das gab der Sender bekannt.

Bis 2017 leitete Catarina Felixmüller viele Jahre lang die Kulturredaktion von NDR 90,3. Für den Sender war sie damit eine „der wichtigsten Kulturstimmen der Stadt“. Besonders die Hamburger Theaterszene habe ihr am Herzen gelegen.

Für die Hamburger Kulturszene kam der Tod der NDR-Journalistin überraschend. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) würdigte Felixmüller als Persönlichkeit, die das kulturelle Leben Hamburgs über viele Jahre geprägt habe. Ohne sie und ihr Wirken wäre die Kulturstadt Hamburg ärmer, sagte Brosda. Sie sei eine „enge und freundschaftliche Wegbegleiterin“ gewesen.

Auch Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard erklärte, sie vermisse „eine gute Freundin, eine kluge Beraterin und eine wunderbare Gastgeberin“. Und: „Die Interviews von und mit ihr waren immer geprägt von großem Fachwissen, aber auch von einer menschlichen Zuwendung an die Personen, mit denen sie sprach“, so Deuflhard im „Abendblatt“. (mp)