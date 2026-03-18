ÖPNV-Ranking: Bei diesen Tickets ist Hamburg besonders teuer

Bus und Bahn sind in deutschen Großstädten in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Laut einer ADAC-Untersuchung zu ÖPNV-Preisen in 25 Städten zeigt sich in Hamburg ein zwiespältiges Bild: Einzeltickets gehören zu den teuersten im Vergleich, das Monatsticket liegt dagegen inzwischen eher im günstigen Bereich.

Für eine Einzelfahrt werden in Hamburg aktuell 4,10 Euro fällig. Damit liegt die Hansestadt deutlich über dem Durchschnitt von 3,68 Euro und gehört bundesweit zu den teuersten Städten. Nur Augsburg und München sind mit jeweils 4,20 Euro noch teurer. Auch das Wochenticket ist in Hamburg mit 43 Euro das teuerste im Vergleich.

ÖPNV: Monatsticket in Hamburg vergleichsweise günstig

Etwas anders sieht es beim Tagesticket aus: Mit 8,20 Euro liegt Hamburg leicht unter dem Schnitt von 8,44 Euro. Es lohnt sich in Hamburg daher schon ab zwei Fahrten.

Beim Monatsticket steht Hamburg deutlich besser da: Es kostet 83 Euro und liegt damit im günstigeren Bereich des Städtevergleichs. Auffällig dabei: Seit 2021 wurde der Preis laut ADAC um rund 26 Prozent gesenkt – auch als Reaktion auf das Deutschlandticket.

Die ÖPNV-Preise für Einzeltickets in den 25 Städten, die der ADAC verglichen hat. ADAC Die ÖPNV-Preise für Einzeltickets in den 25 Städten, die der ADAC verglichen hat.

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Das kostet derzeit 63 Euro im Monat und ist für viele Pendler die günstigere Wahl. Trotzdem können klassische Monatstickets weiter sinnvoll sein. Der ADAC verweist auf mögliche Zusatzleistungen wie übertragbare Tickets oder die Mitnahme von Kindern, Fahrrädern oder Hunden. Genau deshalb kann sich ein Monatsticket trotz des meist günstigeren Deutschlandtickets im Einzelfall weiter lohnen. (tst)