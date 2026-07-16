Handelsverbände fordern die Freigabe des Sonntags zum Shoppen – und der Budni-Chef? Der hat dazu eine klare Meinung.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordert es, der Handelsverband auch: Schluss mit dem gesetzlichen Arbeitsverbot am Sonntag im Einzelhandel. Weg mit der im Grundgesetz festgeschriebenen Sonntagsruhe. Christoph Wöhlke, Chef über 188 Budni-Märkte, begrüßt die Diskussion.

Budni geht neue Wege: Seit dem 8. Juni 2026 können aufgeweckte Kunden in der Filiale an der Osterstraße (Eimsbüttel) schon ab 6 Uhr morgens einkaufen – zwei bis drei Stunden früher als bisher. Der Impuls kam von den Kunden: Die haben gesehen, dass im Laden bereits Betrieb war und die Mitarbeiterinnen die Ware einsortierten. Sie klopften an die Scheibe: Könnte ich mal ganz schnell?

6-Uhr-Öffnung für Frühaufsteher

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Sie können: Ab 6 Uhr stehen nun testweise die Selbstbedienungskassen zur Verfügung. Bei Fragen kann man klingeln, dann kommt eine Mitarbeiterin und hilft. Die frühen Vögel unter den Kunden freuen sich über das Pilotprojekt: „Die ersten Tage sind gut angelaufen und wir freuen uns, dass die Kundinnen und Kunden, die bereits so früh unterwegs sind, unser Angebot annehmen“, sagt Kathrin Krüger, Vertriebsleitung bei Budni.

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Wenn es weiter so gut läuft, könnten andere Standorte nachziehen. Die Angestellten sind ja ohnehin vor Ort.

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Budni bald auch sonntags geöffnet?

Und dann? Nächster Schritt Sonntagsöffnung? „Wir begrüßen grundsätzlich die Diskussion über eine Modernisierung der Ladenöffnungszeiten“, sagt Christoph Wöhlke: „Die derzeitige Regelung passt aus unserer Sicht nicht mehr vollständig zur Lebensrealität vieler Menschen.“

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Der Online-Handel sei ja auch rund um die Uhr und auch sonntags verfügbar, während für den stationären Handel strenge Vorgaben gelten. In Hamburg sind im Jahr nur vier verkaufsoffene Sonntage erlaubt, die jeweils als „Themensonntage“ mit Rahmenprogramm gestaltet werden müssen – ein teures Vergnügen für die Geschäftsleute. „Diese Ungleichbehandlung im Wettbewerb sollte überprüft werden“, fordert Wöhlke.

Selbst bei einer Freigabe würden aber nicht alle 188 Budni-Märkte in Hamburg sonntags öffnen: „Wir würden sorgfältig prüfen, an welchen Standorten und unter welchen Rahmenbedingungen eine Sonntagsöffnung überhaupt sinnvoll ist“, sagt der Budni-Chef: „Denkbar wären etwa Standorte in touristisch besonders geprägten Lagen.“

Budni: Freiwilliger Sonntagsdienst

Eines betont Wöhlke: Niemand im Budni-Team würde zum Sonntagsdienst gedrängt, es bliebe alles freiwillig: „Wir erleben bei unseren Mitarbeitenden, dass es durchaus Interesse an freiwilligen Sonntagsschichten gibt – etwa aufgrund familiärer Situationen oder wegen der attraktiven Sonntagszuschläge.“ Bisher wird an den wenigen verkaufsoffenen Sonntagen im Einzelhandel der doppelte Stundenlohn gezahlt.

Bis es in Deutschland bei den Öffnungszeiten so liberal zugehen könnte wie in Skandinavien oder in den Niederlanden, müssen hohe Hürden übersprungen werden: Die Sonntagsruhe ist im Grundgesetz geschützt, als „Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ – ein Begriff, der noch aus der Weimarer Republik stammt. Will man den Sonntag also im Einzelhandel als Arbeitstag freigeben, müsste man erst einmal Artikel 140 im Grundgesetz ändern.



