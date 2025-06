Ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pflege, drei Tests für medizinische Studiengänge, zwei Hamburger Naturwissenschaftstests und eine abgeschlossene Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten – seit vier Jahren kämpft Sophie Hatje (22) um einen Medizinstudienplatz. An der Universität Hamburg ist Humanmedizin der beliebteste und mit einem Numerus clausus von 1,0 der selektivste Studiengang. Gleichzeitig fehlen in Teilen Hamburgs seit Jahren Ärzte – CDU und die Linke fordern mehr Studienplätze, Senat und Universität argumentieren dagegen. Zwei Hamburgerinnen berichten, was sie für ihren Traum vom Arztberuf auf sich nehmen.