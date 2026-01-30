Oberste dänische Instanz entscheidet: Block verliert Sorgerecht endgültig

Jetzt ist die Entscheidung final: Christina Block hat den Sorgerechtsstreit um ihre minderjährigen Kinder in Dänemark verloren. Im Mai 2025 hatte das dänische Familiengericht das alleinige Sorgerecht dem Vater Stefan Hensel zugesprochen. Block wollte dagegen vorgehen, doch nun hat der oberste dänische Gerichtshof ihren Antrag auf die Zulassung einer Berufung abgelehnt.

Die beiden Block-Kinder Klara (15) und Theodor (12) bleiben in Dänemark. Bis die beiden volljährig sind, darf Christina Block sie nicht ohne Zustimmung des Vaters Stefan Hensel kontaktieren. Das hatte das Familiengericht in Sønderborg im Mai entschieden, als es Hensel das alleinige Sorgerecht zusprach und auch Christina Block auch das Umgangsrecht mit den Kindern entzog.

Block: Streit um Sorgerecht in Dänemark verloren

Block versuchte, dagegen vorzugehen, musste aber bereits im November eine Niederlage hinnehmen. Die 52-Jährige zeigte sich erschüttert von dem Urteil. „Ich hatte gehofft, dass mir das dänische Gericht zumindest ein Umgangsrecht mit meinen Kindern einräumt – in der nie versiegenden Hoffnung, sie endlich wiedersehen zu dürfen“, erklärte die 52-Jährige in einer Stellungnahme.

Nun hat auch der oberste dänische Gerichtshof den Antrag auf die Zulassung einer Berufung abgelehnt. Das geht aus dem offiziellen Schreiben vom 28. Januar hervor, das der MOPO vorliegt. Blocks juristische Möglichkeiten in Dänemark sind damit erschöpft. Ob sie jetzt versucht, noch weitere Schritte einzuleiten, bleibt abzuwarten. Im November hatte sie noch erklärt, notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen zu wollen. „Jedes Kind und jedes Elternteil hat ein Menschenrecht auf Umgang miteinander“, sagte sie damals.

Die Tochter des Steakhaus-Ketten-Gründers Eugen Block steht seit Juli in Hamburg vor Gericht. In dem Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es um die Entführung der beiden Kinder der Hamburger Unternehmerin. Die 52-Jährige ist angeklagt, während eines Sorgerechtsstreits den Auftrag erteilt zu haben, ihre Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. (nf/dpa)