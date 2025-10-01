Oberleitungsstörung! Strecke teilgesperrt – auch Hamburg-Reisende betroffen

Zwischen Uelzen und Suderburg kam es am Mittwoch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Grund war eine Oberleitungsstörung bei Klein Süstedt (Landkreis Uelzen).

Zunächst musste der Abschnitt zwischen Uelzen und Suderburg vollständig gesperrt werden. Züge aus Richtung Hannover endeten in Suderburg und fuhren von dort zurück. Für die betroffenen Reisenden wurde kurzfristig ein Busnotverkehr eingerichtet. Fahrgästen nach Hamburg oder Hannover wurde geraten, auf alternative Verbindungen über Bremen oder Verden auszuweichen.

Sperrung: Ein Gleis vorerst wieder frei

Am frühen Abend konnte der Zugverkehr auf einem Gleis wieder aufgenommen und der Busnotverkehr eingestellt werden. Allerdings kommt es durch den Rückstau weiter zu Verspätungen und Teilausfällen, besonders bei den metronom-Linien RE2 und RE3, zwischen Uelzen und Hannover.

Ob die Strecke für Reparaturmaßnahmen noch einmal komplett gesperrt werden muss, war zunächst unklar. Mit einer vollständigen Behebung der Störung wird voraussichtlich erst in den späten Abendstunden gerechnet.

Reisenden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen in den elektronischen Fahrplanauskünften zu informieren.