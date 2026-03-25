Oberleitung gerissen! Zugausfälle in Hamburg bis in die Nacht

Bahnreisende in Hamburg müssen mehr Zeit einplanen: Eine Oberleitungsstörung sowie Reparaturarbeiten in und um die Hansestadt sorgen für Zugausfälle und Verspätungen.

Bahnreisende und Pendler in Hamburg und Umgebung müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Eine beschädigte Oberleitung zwischen Dammtor und Altona beeinträchtigt den Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website bekannt gab. Laut dem „Abendblatt“ könnten die Reparaturen bis in die Nacht dauern.

Zugausfälle: Viele Verbindungen enden in Harburg

Viele Züge zum Hauptbahnhof enden daher bereits in Harburg. Reisende sollen stattdessen Regional- und S-Bahnen nutzen. Züge aus Kopenhagen und Padborg in Dänemark halten schon im schleswig-holsteinischen Pinneberg.

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Zusätzlich stört eine defekte Oberleitung den Verkehr zwischen Elmshorn und Hamburg Hauptbahnhof. Betroffen sind nach Angaben der Bahn die Regionalzüge der Linien RE 7 und RE 70 Richtung Kiel und Flensburg, die vom Bahnhof Altona starten. Fahrgäste müssen demnach mit etwa 30 Minuten längerer Fahrtzeit rechnen. (dpa/mp)