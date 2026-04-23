Obama lobt Luisa Neubauer: Sie gibt ihm Hoffnung

In Deutschland ist Klimaaktivistin Luisa Neubauer eine bekannte Größe. Nun taucht sie auch auf dem X-Account des früheren US-Präsidenten Barack Obama auf. Was hat er über die 30-Jährige zu sagen?

Barack Obama hat das Engagement der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer für den Klimaschutz gelobt. Die Hamburgerin gehöre zu den jungen Leuten im Programm seiner Stiftung, der Obama Foundation, die ihm Hoffnung gäben, schrieb Obama in einem Post auf seinem X-Account.

The young people in our @ObamaFoundation Leaders program give me hope. One of those leaders, Luisa Neubauer, is working to fight climate change and recently traveled to Antarctica.



This Earth Day, I hope you'll check out her incredible story. pic.twitter.com/T3yqryHRj2 — Barack Obama (@BarackObama) April 22, 2026

In einem Video stellt er Neubauer als eine Frau vor, die beschlossen habe, nicht darauf zu warten, dass jemand anderes etwas verändert – sondern selbst zu handeln. Neubauers Geschichte sei unglaublich, findet der Demokrat.

Barack Obama lobt Luisa Neubauer

In dem Video ist die Klimaschützerin in dicker Jacke mit Schwimmweste auf einem Schiff in der Antarktis zu sehen. Trotz des Klimawandels sei die Region um den Südpol für sie ein „Ort der Hoffnung“, weil sie durch einen einzigartigen internationalen Vertrag geschützt sei, sagt Neubauer. Die Existenz dieses wilden und geschützten Kontinents in der heutigen Welt erscheine ihr „geradezu utopisch“ und zeige, was möglich sei, wenn Menschen sich gemeinsam für den Frieden und den Schutz unseres Planeten einsetzen.

In einem Interview mit der MOPO sagte sie: „Wir können jeden Augenblick als Chance nehmen. Noch nie sprach so viel für eine Energiewende wie jetzt, wo uns die Welt zeigt, wie gefährlich die Abhängigkeit von Öl und Gas ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wal Timmy und die rechten Retter: So menschenfeindlich tickt der Initiator

Die Aktivistin der Bewegung Fridays for Future war an einer vierwöchigen Forschungsreise auf dem Forschungssegler „Malizia Explorer“ beteiligt und hatte 2020 das Leadership-Programm der Obama-Stiftung absolviert, wie sie erzählt. (dpa/mp)