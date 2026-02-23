mopo plus logo
Ein Ghostbike erinnert an einen tödlichen Radunfall und soll als Mahnmal dienen.

Weiße Ghostbikes erinnern an tödliche Radunfälle und sollen an Unfallorten als Mahnmal dienen. Foto: picture alliance / Jochen Tack

paidNur zwei von elf Radfahrern trugen einen Helm: Polizei appelliert – Aktivisten empört

21 Menschen starben im Jahr 2025 im Hamburger Straßenverkehr – mehr als die Hälfte davon waren Radfahrer, so viele wie schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Nur zwei der Getöteten hätten einen Helm getragen, verkündeten Polizeivertreter am Montag bei einer Pressekonferenz und appellierten unter anderem, den Kopfschutz freiwillig aufzusetzen. Fahrradaktivisten sehen darin wiederum den völlig falschen Ansatz und ein „Versagen der Verkehrssicherheitsarbeit“.


