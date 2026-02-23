21 Menschen starben im Jahr 2025 im Hamburger Straßenverkehr – mehr als die Hälfte davon waren Radfahrer, so viele wie schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Nur zwei der Getöteten hätten einen Helm getragen, verkündeten Polizeivertreter am Montag bei einer Pressekonferenz und appellierten unter anderem, den Kopfschutz freiwillig aufzusetzen. Fahrradaktivisten sehen darin wiederum den völlig falschen Ansatz und ein „Versagen der Verkehrssicherheitsarbeit“.





