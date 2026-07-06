Was gehört auf die perfekte Karte für Kinder im Restaurant? Mit dieser Frage beschäftigt sich Kemal Üres dieses Mal in seiner MOPO-Kolumne. Für ihn steht fest: Wichtig ist „Wertschätzung auch für kleine Gäste“.



Warum gibt es auf jeder Kinderkarte immer Nuggets und Pommes? Ganz einfach: Weil Kinder es lieben. Und das ist auch völlig okay. Nuggets und Pommes im Restaurant sind kein kulinarisches Verbrechen, sondern manchmal einfach das, was funktioniert. Eltern wollen in Ruhe essen, Kinder wollen was Vertrautes, das ihnen schmeckt. Für ganz Kleine ist ein Restaurantbesuch ja manchmal auch eine Herausforderung, da helfen Nuggets, Nudeln mit Tomatensoße und Pommes immer.

Gastro-Experte Kemal Üres über Speisekarten für Kinder

Was mich aber stört: Wenn es die einzige Option ist. Wenn es keine Alternative gibt, keine kleine Portion vom Hauptgericht, keinen Versuch, den Kindern auch mal was anderes schmackhaft zu machen. Das ist dann einfach zu wenig und Gastronomen müssen sich hier vielfältiger aufstellen.

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Die Läden, die das richtig gut machen, bieten beides an. Nuggets für die Kinder, die Nuggets wollen. Aber eben auch eine halbe Portion Pasta mit leckerer Soße, ein kleines Schnitzel, ein Stück Fisch, gedünstetes Gemüse zum Reis. Oder man bietet Kindern eine halbe Portion vom Hauptgericht an, das zeigt Wertschätzung auch für kleine Gäste. Wahlfreiheit statt Entweder-oder.

Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt. hfr

Am Ende gilt: Ein Kind, das gerne ins Restaurant geht, wird später ein Erwachsener, der gerne essen geht. Und genau das sind unsere Stammgäste von morgen.

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Zur Person:

Kemal Üres ist Gastronom, Unternehmer und Creator, dem Millionen auf Social Media folgen. In seiner „Gastro Business School“ berät er Kollegen – und ist auch als „Gastroflüsterer“ bekannt.