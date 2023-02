Nur noch zwei Tage: Umzugs-Ausverkauf im Kreativmarkt mit unschlagbaren Rabatten

Alles muss raus: Großer Umzugsausverkauf im Kreativmarkt Hamburg

WANDSBEK: Kreativmarkt Hamburg zieht um und schließt die Filiale in der Königsreihe nach über 30 Jahren. Im Rahmen einer großen Umzugsausverkaufsaktion bedankt sich der Kreativmarkt mit Rabattcoupons im Gesamtwert von 267 Euro bei seinen Kundinnen und Kunden für die jahrelange Treue. Nur bis 11. Februar 2023 und solange der Vorrat reicht. Die Rabattcoupons gibt es an der Kasse in der Königsreihe und können darüber hinaus ausgedruckt und digital (z.B. auf dem Smartphone) vorgezeigt werden.

Mit Kundenkarte doppelt sparen

Wer doppelt sparen möchte, zeigt an der Kasse die Kreativmarkt Kundenkarte vor und erhält 5% Sofortrabatt* auf den Einkauf, von dem dann nochmals die Rabattcoupons abgezogen werden. Einfach Kundenkarte online beantragen und noch am selben Tag in der Königsreihe abholen.

Kreativmarkt PLUS öffnet Ende Februar 2023

Noch im Februar 2023 öffnet an der Adresse „Hinterm Stern 8“ – nur 500m von der Königsreihe und 50m vom Wandsbek Quarree entfernt – ein neuer Store für Künstler:innen und Töpfer:innen. Unter dem Namen Kreativmarkt PLUS gibt es hier hochwertige Öl-, Acryl- und Aquarellfarben, Malgründe, Pinsel, sowie Ton, Glasuren, Töpferzubehör und einen in Hamburg einzigartigen Töpfer-Brennservice. Alles Weitere rund um´s Basteln gibt es weiterhin im großzügigen Laden (mit über 40.000 Artikeln) im Wandsbek Quarree, 1. OG. Hier lohnt sich ein Besuch mit der ganzen Familie, denn es wird von Glasperlen, Holzutensilien, Knetmasse, über Schachteln, Papier und vielen bunten Farben alles angeboten, was für kreative Do It Yourself-Projekte benötigt wird.

Das modernste Kreativwarengeschäft Deutschlands mit mehr als 40.000 Artikeln findet sich im Wandsbek Quarree, 1. OG am Übergang zu Karstadt Kreativmarkt Das modernste Kreativwarengeschäft Deutschlands mit mehr als 40.000 Artikeln findet sich im Wandsbek Quarree, 1. OG am Übergang zu Karstadt

Umzugsausverkauf bis 11. Februar 2023 in der Königsreihe 4, 22041 Hamburg

Rabattcoupons im Gesamtwert von 267 Euro

Kundenkarte beantragen und doppelt sparen

Ende Februar 2023: Neueröffnung Kreativmarkt PLUS für Künstler:innen & Töpfer:innen

Alles rund ums Basteln gibt es weiterhin im Store im Wandsbek Quarree, 1. OG

*nicht auf Bücher, Sonderangebote, Gutscheine und Maschinen