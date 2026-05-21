Michael Ehnert ist einer der vielseitigsten Hamburger Künstler: Er ist Schauspieler, Kabarettist, Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, und jetzt hat er auch noch seinen ersten Roman geschrieben, in dem es um eine sehr besondere Stadt geht: „Hamburg, Wache 16“. Hier beantwortet er den großen MOPO-Fragebogen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Ich würde Pläne entwickeln lassen, wie man den frei werdenden Bahnhof Altona zu einem Kulturpark umbauen lassen kann. Davon, dass Kampnagel nur noch internationales Tanztheater macht, hat sich die Freie Theaterszene nie wieder richtig erholt.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Im Karolinenviertel. Hier habe ich von 1985 bis in die späten 90er gewohnt. Eine verdammt wilde Zeit. Erinnert sich noch jemand an die Marktstube, an Tuttis Pizzeria, ans Tranquilo oder den kleinen Kramladen, in dem es sprichwörtlich ALLES gab?

3. Welche Hamburger Spezialität ist völlig überschätzt? Jedes Hamburger Bier. Ich frag’ mich immer, warum sollte ich so was trinken, wenn es doch ’ne Brauerei in Jever gibt …?!

4. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Früher, als ich anfing zu schreiben, waren das ein Zettel, ein Stift und eine Tasse Kakao. Heute: Ein Computer, eine Tastatur und eine Tasse Kaffee.

5. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? Erinnert sich noch jemand an die „Marktstube“ …?

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6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Über meine Frau. Wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, macht die manchmal Sachen, die sind so schräg, dass ich große Lust habe, sie noch mal zu heiraten …

7. Wer ist Ihr Lieblingshamburger (und warum)? Lars Meier. Genau genommen ist er nur ein Zugezogener. Aber ohne den Mann von der Gute-Leude-Fabrik hätte ich niemals einen Verlag für mein Buch gefunden. An zweiter Stelle dann Steffen Hermann vom Hamburger Junius-Verlag: Dass der Buchmarkt nur nach Krimis und Fantasyromanen verlangt, ignoriert der knallhart!