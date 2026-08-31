Nach einem heftigen Regenschauer stand die Buxtehuder Straße in Harburg erneut unter Wasser. Die Ursache war ein Defekt – der noch am Abend behoben wurde.

Nach den heftigen Regenfällen am Sonntagabend ist die B73 in Harburg erneut überflutet worden. Die Buxtehuder Straße musste auch wenige Stunden nach der ersten Überschwemmung teilweise gesperrt werden. Die Ursache war schnell gefunden.

Bereits gegen 18 Uhr sammelte sich zwischen dem Amtsgericht Harburg und dem Schlossmühlendamm so viel Wasser auf der Fahrbahn, dass die wichtige Verkehrsader für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden musste. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten Regenabläufe, anschließend konnte das Wasser langsam abfließen und die Straße wieder freigegeben werden.

Defektes Regenwassersiel sorgt für Überschwemmung

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Gegen 20.26 Uhr sorgte ein weiterer kräftiger Regenschauer für die nächste Überflutung. In beiden Fahrtrichtungen konnte zunächst nur der mittlere Fahrstreifen genutzt werden. Nachdem das Wasser erneut abgeflossen war, wurde die B73 um 21.12 Uhr wieder vollständig freigegeben, wie die Polizei mitteilte.

Hamburg Wasser bestätigte am Abend auf Nachfrage eines Reporters vor Ort den Defekt an einem Regenwassersiel. Mitarbeiter waren noch am Sonntag vor Ort und behoben die Ursache vollständig. (rei)