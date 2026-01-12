mopo plus logo
Sterne-Gastronom Fabio Haebel (39) betreibt drei eigene Restaurants in Hamburg.

Sterne-Gastronom Fabio Haebel (39) betreibt drei eigene Restaurants in Hamburg. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidNur „Gejammer“ oder Existenznot? Das ehrliche Gastro-Interview

Es läuft schwierig in Hamburgs Gastronomie: Die Preise schossen zuletzt in die Höhe, viele Gäste sind abgeschreckt. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent lässt jetzt wieder hoffen. Aber was bringt sie wirklich? Die MOPO hat mit Top-Gastronom Fabio Haebel gesprochen. Der 39-Jährige betreibt drei eigene Restaurants in Hamburg – vom italienischen Bistro „Kiosque“ bis zum Sterne-Lokal „Haebel“. Außerdem hat er eine eigene Hospitality-Agentur. „Jammert“ die Gastro nur oder geht es wirklich um die Existenz? Ein ehrliches Interview über Umsätze, persönliche Schicksale und eine neue Leichtigkeit.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

