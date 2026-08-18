Nur für Schwindelfreie! Besonderes Dinner kommt nach Hamburg

Essen in 50 Metern Höhe: Das „Dinner in the Sky“ kehrt nach Hamburg zurück – die Gäste erleben Nervenkitzel auf einer schwebenden Plattform.

Beim „Dinner in the Sky“ hängt die Plattform an einem Kran. TRIPTYQUE/Dinner in the Sky

Das ist definitiv nichts für Menschen mit Höhenangst! Ab dem 20. August können Hamburger wieder ein Dinner mit ganz besonderer Aussicht genießen. Alle Infos zum Event in schwindelerregender Höhe.

Das ist wohl Hamburgs ungewöhnlichstes Restaurant: Beim „Dinner in the Sky“ essen die Gäste auf einer Plattform, die von einem Kran in rund 50 Meter Höhe gezogen wird. Platz nehmen sie in speziellen, gepolsterten Sitzen und werden mit Gurten angeschnallt, die Füße baumeln in der Luft.

Essen in schwindelerregender Höhe: „Dinner in the Sky“ in Hamburg

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An acht runden Tischen befinden sich je vier Sitze, darüber ein Dach. Auf einer freien Fläche in der Mitte können sich die Servicekräfte und der Koch frei bewegen – sie sind mit einer Art Klettergurt gesichert.

Vom 20. bis 30. August findet das Spektakel auf dem Hamburger Großmarkt in Hammerbrook (Banksstraße 28), mit Blick über Hafen und Elbe, statt. Sechs Tapas mit Wein kosten 89 Euro. Ein Lunch mit drei Gängen gibt es für 129 Euro pro Person, ein Dinner mit vier Gängen für 179 Euro.

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Diesmal unter anderem auf der Speisekarte: Bresaola vom Rind, Kalbsfleisch in Zitronensoße mit Zucchini-Salat und Panna Cotta. Es gibt auch eine vegetarische Variante mit Rote-Bete-Carpaccio, Auberginenauflauf und Tiramisu. 2025 war die MOPO dabei und hat den Geschmackstest gemacht. Tickets gibt es hier.

Die Gäste haben einen gigantischen Ausblick. © Kevin Peters/Dinner in the Sky

Seit fast 20 Jahren gibt es das Gastro-Erlebnis „Dinner in the Sky“, das auch schon Awards abgeräumt hat – mit mehr als 80 Plattformen in 65 Ländern.