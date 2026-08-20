Der Mercedes von „Inkasso-Henry“ ist Reeperbahn-Geschichte auf vier Rädern. Vor zwei Jahren restaurierte Can Mikael den W126 – jetzt verkauft er ihn nach nur gut 500 Kilometern wieder.

Ein Mann, ein Mercedes: Henry Hübner alias „Inkasso-Henry“ und seine zypressengrüne S-Klasse gehörten für viele zusammen. Der frühere Seemann, Kellner und Geldeintreiber arbeitete jahrzehntelang als Koberer für die Tabledance-Bar „Lido“ und war Stammgast an der Esso-Tankstelle auf der Reeperbahn. Durch TV-Reportagen wurde der Glatzkopf mit der rauen Stimme auch über Hamburg hinaus bekannt.

Zu Henry gehörte auch sein zypressengrüner Mercedes-Benz 380 SEL, Baujahr 1981. „Auf meinen Achtzylinder, da bin ich stolz drauf und irgendwann kommt der Zwölfzylinder sowieso“, sagte er einst über sein „bestes Stück“. Das Upgrade kam nie: Hübner starb 2017.

„Der schöne Mika“ will Henrys Mercedes wieder verkaufen

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Ende 2023 tauchte der Wagen schließlich bei „Kleinanzeigen“ auf. Can Mikael aus Recklinghausen erkannte den Mercedes aus den alten Reportagen, kaufte ihn und begann mit der Restaurierung. Als die MOPO im September 2024 über den damals 20-Jährigen berichtete, hatte der Wagen gerade wieder TÜV bekommen.

Nun will der „schöne Mika“, wie er sich nennt, den Mercedes wieder verkaufen. „Die Entscheidung hat hauptsächlich private und familiäre Gründe“, sagt er der MOPO. Nach eigenen Angaben hätten sich seine Platzverhältnisse und Prioritäten verändert. Außerdem möchte er sich künftig stärker einem anderen W126 widmen: einem Lorinser-Umbau, den er von seinem Großvater geerbt hat.

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Nur etwas mehr als 500 Kilometer in zwei Jahren

Viel Strecke hat Henrys Mercedes seit seiner Wiederbelebung nicht gemacht. „Tatsächlich bin ich in den etwas über zwei Jahren nur etwas mehr als 500 Kilometer mit dem Wagen gefahren“, sagt Mika. Die meisten Oldtimer-Treffen, die er besucht habe, lägen ohnehin in seiner Nähe im Ruhrgebiet.

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An Arbeit mangelte es trotzdem nicht. Nachdem bereits viel Geld in den Motor geflossen war, wurde anschließend das Getriebe abgedichtet. Besonders aufwendig sei die Reparatur des Heckscheibenrahmens gewesen. Weil passende Bleche für die Limousine nicht mehr erhältlich waren, mussten Teile eigens angefertigt und angepasst werden. Außerdem wurde der Mercedes teilweise neu lackiert und zuletzt die komplette Bremsanlage überholt.

Perfekt sollte der Wagen dabei ausdrücklich nicht werden. „Mein Ziel war es nie, ihn zu einem komplett perfekten oder neuwertigen Fahrzeug zu restaurieren“, sagt Mika. Gebrauchsspuren und kleine Makel gehörten für ihn zur Geschichte des inzwischen 45 Jahre alten Autos.

„Du bist doch der mit dem Benz von Inkasso-Henry“

In den vergangenen zwei Jahren wurde der Mercedes auch für Mika selbst zu einer Art Erkennungszeichen. „Egal, wo ich hinkomme, werde ich darauf angesprochen“, erzählt er. Selbst ohne den Wagen höre er öfter: „Du bist doch derjenige, der den Benz von Inkasso Henry hat.“

Erstaunlich viele Menschen im Ruhrgebiet kennen Henry und seine alten Fernsehauftritte noch. Gerade Jüngere zitieren laut Mika Sprüche wie: „Gehst du mal ein bisschen zur Seite hier, Mann? Wir drehen hier, Mensch!“ Viele wollen Fotos machen oder sich einmal in den Wagen setzen. Über den Mercedes entstand auch Kontakt zu Henrys Familie: Mika steht nach eigenen Angaben heute mit einem Neffen Hübners in Verbindung.

Ein Mann, ein Mercedes: Beim Style steht Mika „Inkasso-Henry“ in nichts nach. Can Mikael „Saunaclub Stephanie“: Der zypressengrüne Mercedes wirkt wie eine Zeitreise in den Kiez der 80er-Jahre. Can Mikael Schwere Karren, leichte Mädchen: Die Playboy-Ausgabe von Oktober 1981 liegt auf der Hutablage immer aus. Can Mikael

Kein fester Preis für den Kiez-Benz

Interessenten gibt es laut Mika bereits reichlich, einen Käufer hat er aber noch nicht ausgewählt. „Derjenige muss verstehen, was er da eigentlich kauft“, sagt er. Der Mercedes sei für ihn eben nicht nur ein alter 380 SEL, sondern Henrys persönlicher Wagen – und damit ein Auto mit besonderer Kiez-Geschichte.

Einen konkreten Verkaufspreis nennt Mika deshalb nicht. Zunächst müsse man schauen, was ein 380 SEL in diesem Zustand und mit den bereits erfolgten Arbeiten wert sei. Hinzu komme die Historie des Wagens. Wie viel die am Ende wert ist, sei Sache des jeweiligen Käufers. Wichtiger als der höchste Preis sei ihm ohnehin, dass der Mercedes in „vernünftige und würdige Hände“ komme. Der nächste Besitzer solle die Geschichte des Autos kennen und erhalten.

Ganz leicht fällt Mika die Entscheidung trotzdem nicht. „Wahrscheinlich werde ich mich irgendwann sogar darüber ärgern, ihn überhaupt verkauft zu haben“, sagt er. Mit dem neuen Besitzer würde er deshalb gern in Kontakt bleiben – und schließt nicht aus, Henrys Benz sogar irgendwann wieder zurückzukaufen.