Hamburg ist das einzige Bundesland, das keinen NSU-Untersuchungsausschuss hat. Die Linke kritisiert das – und fühlt sich durch ein neues Gutachten bestärkt.

Forschungsprojekt statt Untersuchungsausschuss: Bei der Aufarbeitung der NSU-Morde geht Hamburg einen sehr eigenen Weg. Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisiert das seit Langem – und sieht sich nun durch ein Gutachten bestärkt.

Nach Angaben der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages nun herausgearbeitet, dass ein Untersuchungsausschuss weitreichendere Rechte auf Akteneinsicht als ein Forschungsprojekt hat.

„Ein Forschungsprojekt ist kein Ersatz für einen Untersuchungsausschuss“, schlussfolgerte der innenpolitische Sprecher Deniz Celik. Er kritisiert, SPD und Grüne hätten sich „bewusst für das schwächere Instrument“ entschieden. Celik: „Forschende sind auf eine Ermessensentscheidung angewiesen, während ein Untersuchungsausschuss einen verfassungsrechtlich abgesicherten Anspruch auf Aktenvorlage hat.“

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Auseinandersetzung um Akteneinsicht: Forscher rennen gegen Wände

Zuletzt waren Forschende in ihrem Bemühen um Akteneinsicht auf Widerstand gestoßen. Der Generalbundesanwalt hatte ein Akteneinsichtsgesuch abgelehnt, wie eine dortige Sprecherin Ende Juni bestätigte. Die Bürgerschaft und die Forschungsgruppe hatten daraufhin einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Oberlandesgericht Karlsruhe gestellt.

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Der Wissenschaftliche Dienst stelle unmissverständlich fest, dass ein Untersuchungsausschuss gegenüber der Bundesanwaltschaft eine stärkere und weitreichendere Rechtsposition habe, urteilte Celik.

NSU-Mord in Hamburg vor 25 Jahren

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Der Hamburger Gemüsehändler Süleyman Taşköprü war vor 25 Jahren – am 27. Juni 2001 – in dem gemeinsam mit seinem Vater betriebenen Obst- und Gemüseladen in Hamburg-Bahrenfeld vom NSU erschossen worden. Der 31-Jährige hinterließ seine Frau und eine kleine Tochter. Der NSU hatte zwischen 2000 und 2007 neun türkisch- und griechischstämmige Männer sowie eine Polizistin ermordet.

Die Sicherheitsbehörden hatten den Zusammenhang der Taten lange nicht erkannt und zunächst im Umfeld der Opfer ermittelt. Erst nach der Selbstoffenbarung des NSU wurde der eigentliche Zusammenhang aufgedeckt. Das von der Bürgerschaft beauftragte Forschungsprojekt soll sich wie die Untersuchungsausschüsse anderer Bundesländer auch mit Behördenversagen befassen. (dpa/mp)