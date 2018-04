NSU-Mord: Fall Tasköprü (†31): Initative fordert Untersuchungsausschuss

Am 27. Juni 2001 wurde der Gemüsehändler Süleyman Tasköprü (†31) in seinem Laden in Bahrenfeld mit drei Schüssen in den Kopf, mutmaßlich vom „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU), hingerichtet. Nun kritisieren Hinterbliebene des Opfers die bisherige Aufklärung und fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Die „Initiative zur Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü“ erklärte am Montag, im zu Ende gehenden Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche Helfer des NSU seien zentrale Fragen zum Hamburger Mord nicht aufgeklärt worden.

Unter den Erstunterzeichnern sind den Angaben zufolge Mitglieder der Band „Tocotronic“ und der Musiker Rocko Schamoni. Bis heute sei offen, wie und warum Süleyman Taşköprü ausgewählt wurde. Der 31-Jährige wurde den Ermittlungen zufolge am 27. Juni 2001 im Lebensmittelgeschäft seiner Familie in der Altonaer Schützenstraße erschossen, das er erst kurz zuvor übernommen hatte.



Rassistisches Motiv lange ausgeschlossen

„Das wurde ja so dargestellt, dass mein Vater meinen Bruder umgebracht haben soll, solche Sachen sind ja auch aufgetaucht. Wir sind beide extrem lange vernommen worden von der Polizei.“ Die Fragen seien immer in die gleiche Richtung gegangen: „Milieu, Schutzgeld, PKK, ob mein Bruder Schulden gehabt hätte“, sagt Taşköprü.

Er will wissen, weshalb die Polizei so handelte. Eine Entschuldigung habe die Familie bis heute nicht erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern soll der Landtag in dieser Woche die Einsetzung eines PUA beschließen, um den mutmaßlichen NSU-Mord an Mehmet Turgut in Rostock zu untersuchen.



Hamburg ist dann das einzige Tatortland, in dem es keinen PUA gibt oder gab. „Hat Hamburg etwas zu verbergen?“, fragt die Initiative und hofft, dass durch den Weggang Olaf Scholz' (SPD) noch einmal Bewegung in die Debatte kommen könnte. Ein Sprecher der SPD-Fraktion erklärte auf Nachfrage jedoch, an der ablehnenden Haltung der Regierungsfraktion habe sich nichts geändert.