Als seine Nachbarin im Treppenhaus zusammenbricht, zögert Michael Jaap aus Sasel keine Sekunde. Er wählt den Notruf – kommt aber nicht durch. Kein Einzelfall: Schon mehrfach hatte der 40-Jährige in brenzligen Situationen keinen Handyempfang in seinem Viertel. Jetzt setzt sich sogar die Bezirkspolitik dafür ein, dass im Nordosten der Stadt endlich besserer Empfang herrscht. Netzanbieter und Bezirk schieben sich auf MOPO-Anfrage die Verantwortlichkeiten zu.

„Meine Frau kam ins Zimmer und sagte: Die Nachbarin im Obergeschoss ist umgefallen“, erinnert sich Jaap im Gespräch mit der MOPO. Der IT-Fachmann ist im Homeoffice, als er nach oben rennt. Aus seiner Erfahrung beim Technischen Hilfswerk weiß er: Jede Sekunde zählt. Er stellt fest, dass die 80-Jährige nicht mehr atmet, und wählt den Notruf – doch der Anruf geht nicht durch, kein Empfang. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Geistesgegenwärtig weist Jaap seine Frau und den Ehemann der Nachbarin an, Türen und Fenster in Richtung einer öffentlichen Funkantenne zu öffnen. Kurz darauf kommt er durch. Mit Anweisung der Rettungskräfte versucht er, die Frau zu reanimieren. Wenig später trifft der Notarzt ein. „Das waren die längsten Minuten meines Lebens“, sagt Jaap. „Danach ist man mental und körperlich durch.“ Die Nachbarin stirbt dennoch.