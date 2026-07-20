Am Sonntag musste ein Passagier eines Kreuzfahrtschiffes der AIDA notausgeschifft werden. Wie es dazu kam.

Die AIDAperla musste auf dem Weg nach Norwegen den Kurs wechseln. (Symbolbild) picture alliance / osnapix / Marcus Hirnschal | Marcus Hirnschal

Auf dem Weg von Hamburg nach Haugesund in Norwegen musste die „AIDAperla“ am Sonntagmorgen den Kurs wechseln und die Geschwindigkeit reduzieren. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord.

In der Nähe der dänischen Küstenstadt Esbjerg wurde das Schiff von einem Helikopter angesteuert, um eine medizinische Behandlung des Patienten an Land zu ermöglichen.

Für die Übergabe mussten drei Decks sowie der Beach Club der „AIDAperla“ vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile sind sie wieder freigegeben. Das Kreuzfahrtschiff ist jetzt mit leichter Verspätung wieder auf Kurs in Richtung Norwegen. (js)