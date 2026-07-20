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Hamburg
Notfall auf „AIDAperla“: Kreuzfahrtschiff aus Hamburg muss den Kurs ändern
Am Sonntag musste ein Passagier eines Kreuzfahrtschiffes der AIDA notausgeschifft werden. Wie es dazu kam.
Auf dem Weg von Hamburg nach Haugesund in Norwegen musste die „AIDAperla“ am Sonntagmorgen den Kurs wechseln und die Geschwindigkeit reduzieren. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord.
In der Nähe der dänischen Küstenstadt Esbjerg wurde das Schiff von einem Helikopter angesteuert, um eine medizinische Behandlung des Patienten an Land zu ermöglichen.
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Für die Übergabe mussten drei Decks sowie der Beach Club der „AIDAperla“ vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile sind sie wieder freigegeben. Das Kreuzfahrtschiff ist jetzt mit leichter Verspätung wieder auf Kurs in Richtung Norwegen. (js)
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