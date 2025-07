Herzlichen Glückwunsch! 9274 Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen in Hamburg haben nach monatelanger Büffelei das Abitur bestanden – so viele wie zuletzt 2017. Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) hat die vorläufigen Ergebnisse aller Schulen (außer der Privatschulen) vorgestellt. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,35.