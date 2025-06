Das Groß-Sand Krankenhaus in Wilhelmsburg ist eines von drei Krankenhäusern auf der Elbinsel. Mitte Juli sollen die Gebäude an die Sozialbehörde verkauft werden. Dadurch soll die Notaufnahme, wie sie bisher besteht und in der Martin Wismar (44) seit über zehn Jahren arbeitet, wegfallen. Jetzt äußert sich der Notarzt gegenüber der MOPO und richtet deutliche Worte an Bürgermeister Tschentscher.