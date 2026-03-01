mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
„Man Wah“-Inhaber Joy Seng Lee mit Ehefrau Jana.

„Man Wah“-Inhaber Joy Seng Lee mit Ehefrau Jana. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidNostalgie pur: Das wahrscheinlich letzte authentische China-Restaurant in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Der Duft nach Dim Sum, das Tellergeklapper und fröhliche Stimmengewirr: Für langjährige Kiezbewohner ist das „Man Wah“ die Definition von Nostalgie. Nächstes Jahr feiert das Restaurant seinen 50. Geburtstag und in all der Zeit haben sich die Gerichte auf der Speisekarte nicht verändert. Wie man es schafft, so lange an der Reeperbahn zu bestehen und das ganz ohne Werbung auf Social Media.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test