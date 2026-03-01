Der Duft nach Dim Sum, das Tellergeklapper und fröhliche Stimmengewirr: Für langjährige Kiezbewohner ist das „Man Wah“ die Definition von Nostalgie. Nächstes Jahr feiert das Restaurant seinen 50. Geburtstag und in all der Zeit haben sich die Gerichte auf der Speisekarte nicht verändert. Wie man es schafft, so lange an der Reeperbahn zu bestehen und das ganz ohne Werbung auf Social Media.





