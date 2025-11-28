Trauer um besonderen Pädagogen: Norddeutschlands Punk-Schulleiter ist tot

Auffälliger Irokesenhaarschnitt, Nietenarmbänder und zerrissene Jeans – Matthias Isecke-Vogelsang war ein Schulleiter im Punk-Outfit. Nun ist er im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Hamburg verstorben.

Als bunter Vogel der Bildungslandschaft machte Isecke-Vogelsang überregional Schlagzeilen. Er war leidenschaftlicher Pädagoge, engagierter Ehrenamtler und aktiver Christ. Die „Lübecker Nachrichten” berichteten zuerst über den Tod des Schulleiters.

Auch außerhalb der Schule engagierte sich der Punk-Schulleiter

Isecke-Vogelsang gehörte Mitte der 1970er Jahre zur ersten Generation deutscher Punks. Nach dem Pädagogikstudium übernahm er 1991 die Leitung der Grund- und Hauptschule in Süsel. Dort engagierte er sich auch als Leiter der Volkshochschule, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands, in kirchlichen Projekten, bei Gedenkarbeit, Strandgottesdiensten oder Motorradsegen.

Überregional bekannt wurde Isecke-Vogelsang erst 2010: Als er die Leitung der Gotthard-Kühl-Schule in Lübeck übernahm, berichteten bundesweite Medien über den Punk-Schulleiter. Sein Ziel: Vorurteile abbauen und für Vielfalt, Respekt und Chancengerechtigkeit werben.

2018 ging er in den Ruhestand, ein Jahr später zog er mit seiner Frau nach Hamburg. Der Nordkirche blieb er eng verbunden. Sein Trauergottesdienst findet am 3. Dezember in Süsel statt. Der Dresscode: bunt statt schwarz – so hatte er es sich gewünscht. Statt Blumen bittet die Familie um Spenden für die Laurentius-Kirche sowie das Haus Münzviertel der Diakonie Hamburg. Die Beisetzung erfolgt später im kleinen Familienkreis. (mp)