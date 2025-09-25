Nord-Airlines kabbeln sich um Hamburger Fluggäste

Ab Frühjahr 2026 kommt man vom Flughafen Hamburg noch einfacher in den Norden: Gleich zwei Airlines werben mit neuen Verbindungen um Fluggäste aus der Hansestadt.

Ja, klar: Mallorca ist (wie jedes Jahr) das beliebteste Reiseziel der Hamburger. Allein in den Sommerferien hoben im Schnitt zehn Flugzeuge pro Tag in Richtung des „siebzehnten Bundeslandes“ ab. Aber auch andere Länder haben schöne Ziele. Zugegeben, weder Oslo noch Stockholm tauchen in den Fuhlsbütteler Top 25 auf. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Flughafen Hamburg: Neue Verbindungen nach Skandinavien

Darauf scheint man zumindest bei unseren Nord-Nachbarn zu setzen (Stichwort Coolcation?): Sowohl die SAS mit Sitz in Stockholm als auch Norwegian Airlines aus Oslo haben für das kommende Jahr neue Flüge ab und nach Hamburg angekündigt. Mit SAS fliegt man ab April 2026 nicht mehr nur nach Stockholm und Kopenhagen, sondern zweimal pro Woche auch nach Oslo.

Die Konkurrenz aus Norwegen bietet quasi im Gegenzug ab Mitte Mai eine neue Verbindung nach Stockholm an – und verstärkt das eigene Angebot nach Oslo. Man kann 2026 also noch bequemer vor Hitzewellen und anderen Folgen des Klimawandels nach Norden fliehen – mit dem Flugzeug natürlich.