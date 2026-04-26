NOlympia oder OlympJA? Das sagen MOPO-Reporter

Die Stadt steht vor einer wesentlichen Weichenstellung – darüber wird auch in der Redaktion lebhaft diskutiert. Lesen Sie hier, wie Kollegen über die Pläne für die Hamburger Bewerbung denken.

Olympia? Ja – trotz der Risiken

News-Redakteur Till Stoppenhagen hfr News-Redakteur Till Stoppenhagen

Till Stoppenhagen, News-Redakteur: Ich bin kein Olympia-Fan. Aber wenn Hamburg diese Mega-Veranstaltung ausrichten würde, wäre das eine große Chance, weltweit wahrgenommen zu werden und wirtschaftlich davon zu profitieren. Das Risiko ist es wert!

Riesenchance für Hamburg

Olaf Wunder hfr Olaf Wunder

Olaf Wunder, Chefreporter: Hamburg steht für Offenheit, Vielfalt und Internationalität – genau das passt zu Olympia. Wenn die Spiele sinnvoll und nachhaltig geplant werden, könnten sie unserer Stadt einen echten Schub geben.

Olympia treibt die Mieten hoch

Nina Gessner hfr Nina Gessner

Nina Gessner, Lokalreporterin: Die Erfahrung aus Barcelona und Paris zeigt: Olympia treibt die Mieten stark in die Höhe. In Hamburg sind die Mieten jetzt schon kaum noch bezahlbar. Ein weiterer Anstieg befördert nur die soziale Spaltung. Deshalb: Nein.

Probleme löst man anders

Janka Seebeck hfr Janka Seebeck

Janka Seebeck, Lokalreporterin: Olympia als Lösung für soziale Probleme, Wohnungsmangel, fehlende Barrierefreiheit oder den ÖPNV darzustellen, wirkt unglaubwürdig. Probleme löst man mit politischen Maßnahmen, nicht mit einem Großereignis.

Nicht meckern, sondern machen

Ann-Christin Busch hfr Ann-Christin Busch

Ann-Christin Busch, Lokalreporterin: Hamburg bewirbt sich nicht nur um Olympische Spiele, sondern auch um internationale Aufmerksamkeit und Gelder vom Bund. Selbst, wenn wir am Ende nicht die Spiele ausrichten, einen Versuch ist es wert.

Mieten- und Verkehrschaos

Annalena Barnickel hfr Annalena Barnickel

Annalena Barnickel, Lokalreporterin: Den Hamburger Mietmarkt mit Olympia zu belasten, ist keine gute Idee – vom Verkehrschaos ganz zu schweigen. Hamburg ist nicht so groß wie Paris! Gut wäre nur, wenn dadurch der Hauptbahnhof mal fit gemacht würde.

Kostenexplosion

Stephanie Lamprecht hfr Stephanie Lamprecht

Stephanie Lamprecht, Lokalreporterin: 2015 habe ich aus dem Bauch heraus pro Olympia gestimmt, dann kam Paris: Sechs Milliarden Euro haben die Spiele gekostet, dreimal mehr als geplant. Erfahrungsgemäß wird das in Hamburg auch passieren. Also: leider nein.

Einen Versuch wert

Zoe Clausen hfr Zoe Clausen

Zoe Clausen, Polizei-Reporterin: Vieles ist unklar, Bedenken nachvollziehbar. Doch die Bewerbung bietet auch Chancen: neue Infrastruktur, internationale Aufmerksamkeit … Die Frage nach dem „Wie?“ ist wichtig – „Nein“ beantwortet sie nicht.