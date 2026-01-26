Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Kamishibai: „Jim ist mies drauf“
Erzähltheater mit Bildkarten für Kinder (3 bis 8 Jahre).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, 15:30 Uhr
Preis: Eintritt frei
Jenfeld-Gaming: FIFA
Offenes Gaming-Angebot in der Bücherhalle Jenfeld.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfeld, 15:30–17:00 Uhr
Preis: Eintritt frei
Space Tour 3D
3D-Show im Planetarium (Reise durch den Kosmos).
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 16:00 Uhr
Preis: Tickets ab 11,97 €
Pettersson und Findus – Figurentheater
Live-Figurentheater nach Sven Nordqvist (für Kinder ab 2 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Theaterzelt Barmbek (Hamburger Meile), 16:30 Uhr
Preis: Tickets ab 17,34 €
Circular Talk „Circular Clubbing“ (FABRIC Future Fashion Lab)
Talk & Austausch: Wie Festivals und Events zirkulärer organisiert werden können.
Ort & Uhrzeit: FABRIC Future Fashion Lab, Große Bleichen 21, 17:00–19:00 Uhr
Preis: kostenlos (Anmeldung)
Der Himmel über Hamburg im Winter
Sternenhimmel-Programm im Planetarium (Jahreszeit/Planeten/Sternbilder).
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 17:30 Uhr
Preis: Tickets ab 12,00 €
Feierstunde der Bezirksversammlung Hamburg-Nord („Woche des Gedenkens“)
Gedenkveranstaltung am Holocaust-Gedenktag im Großen Sitzungssaal.
Ort & Uhrzeit: Bezirksamt Hamburg-Nord, 18:00 Uhr
Preis: k. A.
„Nie wieder!“ Andacht
Andacht zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus (mit Musik).
Ort & Uhrzeit: Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gertrud, 18:00–19:00 Uhr
Preis: k. A.
Stadt. Land. Frust?
Diskussion/Abendformat rund um Stadt-Themen (Zentralbibliothek).
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, 18:00–20:00 Uhr
Preis: Eintritt frei
Stefan Gwildis
Konzert in der Elbphilharmonie (Ersatztermin, laut Veranstalterseite).
Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Großer Saal, 20:00 Uhr
Preis: 30 / 43 / 59 / 69 / 79 €
Weiber 2.0
Bühnen-Show in der Laeiszhalle („Der Mädelsabend geht weiter!“).
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Großer Saal, 20:00 Uhr
Preis: 51,15 / 59,95 / 68,75 / 73,15 / 78,65 €
Team Drama (Dreamrock) – Live
Konzertabend mit Hamburger Band.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, Beginn 20:00 Uhr (Einlass 19:30)
Preis: Eintritt frei
