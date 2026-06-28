Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 28. Juni 2026

Auf Weltreise mit der Maus

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Die BallinStadt zeigt eine Mitmach-Ausstellung mit Maus, Elefant und Ente, Quiz-Rallyes und mehreren Stationen für Familien.

Ort & Uhrzeit: Auswanderermuseum BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg

· 10 - 18 Uhr

Preis: Kinder 5 bis 13 Jahre 7,50 €, Erwachsene 13,90 €, Familienkarte 30,90 €

Der kleine Tag

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Das Planetarium zeigt das Sternenmusical nach Rolf Zuckowski für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 12 €

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Hamburg Sustainability Week

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Stadtweite Veranstaltungsreihe zu nachhaltiger Entwicklung mit Gesprächen, Workshops und Mitmachformaten.

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt Hamburg, 20095 Hamburg · ab 8 Uhr

Preis: k. A.

Stadtfest St. Georg

Auf der Langen Reihe gibt es Bühnenprogramm, Flohmarkt, Gastronomie und ein Familienareal.

Ort & Uhrzeit: Lange Reihe / St. Georg, 20099 Hamburg · 12 - 22 Uhr

Preis: kostenlos

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Die Erika-Klütz-Schule zeigt auf Kampnagel eine Tanz-Jubiläumsaufführung zum 80-jährigen Bestehen.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 16 und 18 Uhr

Preis: k. A.

Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel

Das Ohnsorg-Theater zeigt die plattdeutsche Komödie von Tim Firth in der letzten Vorstellung der Serie.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18 Uhr

Preis: ab 33 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Anthony Lazaro feat. Scott & Lila

Der italienische Musiker spielt im Knust zwischen R&B, Indie-Folk und Jazz-Pop.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 25 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos