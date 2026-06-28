Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht Sonntag in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 28. Juni 2026
Auf Weltreise mit der Maus
Die BallinStadt zeigt eine Mitmach-Ausstellung mit Maus, Elefant und Ente, Quiz-Rallyes und mehreren Stationen für Familien.
Ort & Uhrzeit: Auswanderermuseum BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg
· 10 - 18 Uhr
Preis: Kinder 5 bis 13 Jahre 7,50 €, Erwachsene 13,90 €, Familienkarte 30,90 €
Der kleine Tag
Das Planetarium zeigt das Sternenmusical nach Rolf Zuckowski für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr
Preis: 12 €
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Hamburg Sustainability Week
Stadtweite Veranstaltungsreihe zu nachhaltiger Entwicklung mit Gesprächen, Workshops und Mitmachformaten.
Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt Hamburg, 20095 Hamburg · ab 8 Uhr
Preis: k. A.
Stadtfest St. Georg
Auf der Langen Reihe gibt es Bühnenprogramm, Flohmarkt, Gastronomie und ein Familienareal.
Ort & Uhrzeit: Lange Reihe / St. Georg, 20099 Hamburg · 12 - 22 Uhr
Preis: kostenlos
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Die Erika-Klütz-Schule zeigt auf Kampnagel eine Tanz-Jubiläumsaufführung zum 80-jährigen Bestehen.
Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 16 und 18 Uhr
Preis: k. A.
Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel
Das Ohnsorg-Theater zeigt die plattdeutsche Komödie von Tim Firth in der letzten Vorstellung der Serie.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18 Uhr
Preis: ab 33 €
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Anthony Lazaro feat. Scott & Lila
Der italienische Musiker spielt im Knust zwischen R&B, Indie-Folk und Jazz-Pop.
Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 25 €
Wasserlichtkonzerte am Abend
Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
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