Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 31. Mai 2026

Kommt in die Lauschburg

Offenes Mitmach-Angebot zum Hören, Lesen, Malen und Basteln für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 21109 Hamburg · 12-14 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino

Bilderbücher werden an die Wand projiziert und live vorgelesen – Bilderbuch-Lesung als „Kino“, für Kinder ab 5 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 13.30-14.30 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Flohmarkt – Metro HH-Harburg

Großer Flohmarkt auf dem METRO-Gelände in Harburg zum Stöbern und Trödeln – überdacht und mit vielen Parkplätzen.

Ort & Uhrzeit: Metro HH-Harburg, Großmoorbogen 1, 21079 Hamburg · 8.30-16 Uhr

Preis: kostenlos

Planetarium – Space Tour 3D

Unser Kosmos live und in 3D: Weltraumshow im Planetarium – geeignet als Familienprogramm.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 17,86 € (ermäßigt 12,80 €)

Kirschblütenfest/Japan Festival – Planten un Blomen

Anlässlich des Japan-Festivals erlebt man im Japanischen Garten in Planten un Blomen kulinarische Köstlichkeiten, sportliche Darbietungen, Trommeln, Cosplay und mehr.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Marseiller Str. 7, 20355 Hamburg · 12-18 Uhr

Preis: kostenlos

Open Air Charity Rave – Nikolina

Open-Air-Charity-Rave: Dein „Ticket“ ist eine Spende, die an Organisationen weitergegeben wird.

Ort & Uhrzeit: Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 22525 Hamburg · 14-22 Uhr

Preis: 25–100 € (Spenden-Optionen)

Swing-Party – Swingschmelze

Crashkurs Lindy Hop plus Swing-Party am Nachmittag/Früher Abend.

Ort & Uhrzeit: Zinnschmelze, Maurienstraße 19, 22305 Hamburg · 15-19 Uhr

Preis: 6 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Cozy Comedy – Rooftop Bar

Stand-up-Show mit vier Comedians über den Dächern an der Alster.

Ort & Uhrzeit: HERITAGE Rooftop Bar, An der Alster 52, 20099 Hamburg · 16-17.15 Uhr

Preis: 29,50 €

Club Vibes an Bord – chronically offline

UK-Bass-Sundowner mit Drum & Bass/UKG/Dubstep-Vibes an Bord der MS Stubnitz – mit Capo Lee, Coco, Barking Continues und Hanna Noir.

Ort & Uhrzeit: MS Stubnitz, Kirchenpauerkai 29, 20457 Hamburg · 16 Uhr

Preis: 22,64 €