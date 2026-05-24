Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 24. Mai 2026
Familienprogramm im Planetarium– Sterntaler
Planetariums-Show für Familien nach dem Märchenklassiker „Sterntaler – Vom Universum belohnt“.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr
Preis: 12,30 €
Kinder-Musical – Der kleine Störtebeker
Familien-Musical als „Kaperfahrt“ rund um die Störtebeker-Legende (kindertauglich, mit Humor und Musik).
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 14 Uhr
Preis: 26,90-34,90 €
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Flohmarkt Großneumarkt
Trödel, Vintage und Hausrat auf einem der beliebtesten Innenstadt-Flohmärkte.
Ort & Uhrzeit: Großneumarkt 1, 20459 Hamburg · 9-16 Uhr
Preis: kostenlos
Chill & Lounge mit DJ André Trothe
Entspannter Barterrassen-Nachmittag mit DJ-Sound und Elbblick.
Ort & Uhrzeit: Zollenspieker Fährhaus, Zollenspieker Hauptdeich 143, 21037 Hamburg · 14-20 Uhr
Preis: kostenlos
Oper – Luisa Miller
Verdi-Oper im Großen Haus der Staatsoper – In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr
Preis: 7-129 €
Theater – Veer Lüüd in´n Nevel – Reif für die Insel
Premiere einer plattdeutschen Theaterproduktion im Ohnsorg-Theater.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18 Uhr
Preis: ab 34,16 €
Stand-up Comedy – Delio Malär
Stand-up-Abend im Schmidtchen auf dem Kiez.
Ort & Uhrzeit: Schmidtchen, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 19 €
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Party – Early Night Clubbing
Früh feiern gehen im Circle Club in Winterhude.
Ort & Uhrzeit: Circle Club, Mühlenkamp 43-45, 22303 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 12,34 €
Party – MoreCore Party Hamburg
Rock/Alternative/Metal-Party im Uebel & Gefährlich auf zwei Etagen.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · ab 23 Uhr
Preis: 11,15 €
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