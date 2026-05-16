Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 17. Mai 2026

Kinderbauernhof Kirchdorf – Familienausflug

Tiere streicheln, füttern und Hofleben erleben – ein unkomplizierter Ausflug für Kinder.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf, Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 10–18 Uhr

Preis: kostenlos

XXL-Spielenachmittag in der Zentralbibliothek

Große Spiele im XXL-Format – Spielenachmittag für Kinder, ab 3 Jahren, in der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Bücherhallen), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14.30–17.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Fischmarkt Hamburg

Legendärer Sonntagsmarkt direkt an der Elbe – zum Bummeln und Frühstücken.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 5–9.30 Uhr

Preis: kostenlos

Food Tour – Sternschanze kulinarisch

Geführte Food-Tour durchs Schanzenviertel inklusive Kostproben (bis zu fünf Stationen).

Ort & Uhrzeit: U-Bahn-Station Sternschanze (Ausgang Sternschanze), 20357 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 53,93 €

Tennis Center Court – Hamburg Open

ATP-Tennistag am Rothenbaum Stadion mit Matches auf dem Center Court.

Ort & Uhrzeit: Rothenbaum Stadion, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg · 11.30 Uhr

Preis: ab 32,00 €

Food Truck Festival

Street-Food-Wochenende mit rund 20 Trucks, Drinks und wechselnder Livemusik auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenpl. 1, 20359 Hamburg · 12–20 Uhr

Preis: kostenlos

Live-Musik – Ricchi e Poveri

Italo-Pop-Legenden Ricchi e Poveri live.

Ort & Uhrzeit: CCH – Congress Center Hamburg (Saal 1), Congressplatz 1, 20355 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 99,00 € (Kategorie 1; weitere Kategorien im Ticketshop)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Konzert – Madison Beer

Live Pop-Musik von Madison Beer – the locket tour.

Ort & Uhrzeit: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 75,56 €

Kiez-Tour – Der Drag Queen Olivia auf der Spur!

Die zweistündige Tour führt durch den Stadtteil St. Pauli – der Wahlheimat von Olivia Jones.

Ort & Uhrzeit: Herzblut St. Pauli, Reeperbahn 50, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 25,00 €