Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 10. Mai 2026

Kinder-Kino – Die Olchis

Animationsfilm „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing”, nach den Kinderbüchern. Für Kinder ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 11-12.30 Uhr

Preis: kostenlos (Spende willkommen)

Familientheaterstück – Der kleine Störtebeker

Musikalische Kaperfahrt rund um die Störtebeker-Legende – als Familienvorstellung am Nachmittag, für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24, 20359 Hamburg · 14 Uhr

Preis: Erwachsene 26,90-34,90 € (je nach Kategorie)

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Flohmarkt für Frauenkleidung

Monatlicher Flohmarkt rund um Frauenkleidung, Schuhe und Accessoires.

Ort & Uhrzeit: Brakula, Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

Ballett – The Times Are Racing

Ballettabend in der Staatsoper – „The Times Are Racing“ vereint vier Choreografien und spannt einen Bogen über die letzten 50 Jahre Tanzgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr

Preis: 13–119 € (je nach Kategorie)

Stand Up Comedy Show

Stand-up-Mix aus Profis und Newcomern im Comedy Club auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 9,90-15,90 €

Liedermacherin/Kabarettabend – Marie Diot

Marie Diots Musik ist eine Mischung aus eingängigem Indie-Pop, elegantem Chanson und sehr viel Spaß.

Ort & Uhrzeit: Schmidtchen, Spielbudenplatz 21–22, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 21 €

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Abschlussinszenierung Schauspiel – „Verletschungen”

Groteskes Vaudeville nach Texten von Daniil Charms – Abschlussinszenierung der Theaterakademie.

Ort & Uhrzeit: HfMT Campus Barmbek (Große Bühne), Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Konzertabend – JBS

Konzertabend im Uebel & Gefährlich – Zweitausendfünf Tour von JBS.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 37,00 €