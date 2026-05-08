Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 10. Mai 2026
Kinder-Kino – Die Olchis
Animationsfilm „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing”, nach den Kinderbüchern. Für Kinder ab 6 Jahren.
Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg · 11-12.30 Uhr
Preis: kostenlos (Spende willkommen)
Familientheaterstück – Der kleine Störtebeker
Musikalische Kaperfahrt rund um die Störtebeker-Legende – als Familienvorstellung am Nachmittag, für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24, 20359 Hamburg · 14 Uhr
Preis: Erwachsene 26,90-34,90 € (je nach Kategorie)
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Flohmarkt für Frauenkleidung
Monatlicher Flohmarkt rund um Frauenkleidung, Schuhe und Accessoires.
Ort & Uhrzeit: Brakula, Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg · 11 Uhr
Preis: kostenlos
Ballett – The Times Are Racing
Ballettabend in der Staatsoper – „The Times Are Racing“ vereint vier Choreografien und spannt einen Bogen über die letzten 50 Jahre Tanzgeschichte.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr
Preis: 13–119 € (je nach Kategorie)
Stand Up Comedy Show
Stand-up-Mix aus Profis und Newcomern im Comedy Club auf der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 9,90-15,90 €
Liedermacherin/Kabarettabend – Marie Diot
Marie Diots Musik ist eine Mischung aus eingängigem Indie-Pop, elegantem Chanson und sehr viel Spaß.
Ort & Uhrzeit: Schmidtchen, Spielbudenplatz 21–22, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: ab 21 €
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Abschlussinszenierung Schauspiel – „Verletschungen”
Groteskes Vaudeville nach Texten von Daniil Charms – Abschlussinszenierung der Theaterakademie.
Ort & Uhrzeit: HfMT Campus Barmbek (Große Bühne), Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)
Konzertabend – JBS
Konzertabend im Uebel & Gefährlich – Zweitausendfünf Tour von JBS.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 37,00 €
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