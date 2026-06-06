Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 7. Juni 2026
Fahrradparcours auf der Rollschuhbahn – Kinderprogramm
Übungsparcours für Fahrrad/Roller/Laufrad inklusive Leihmaterial im Park.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen (Große Wallanlagen), Holstenwall 30, 20355 Hamburg · 13 Uhr
Preis: kostenlos
XXL-Spielenachmittag in der Zentralbibliothek
Nachmittag mit übergroßen Spielen für Kinder ab 3 Jahren ohne Anmeldung.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Bücherhallen), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14-17 Uhr
Preis: kostenlos
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IRONMAN Hamburg European Championship
Triathlon-Großevent mit Zieleinlauf am Rathausmarkt (viel Strecke entlang Alster/Innenstadt).
Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt (Zieleinlauf), Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg · 6.30-23 Uhr
Preis: kostenlos (Zuschauen)
Thai Festival Hamburg 2026
Food-, Kultur- und Marktstände mit Bühnenprogramm auf dem Heiligengeistfeld.
Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg · 10-22 Uhr
Preis: 5 € (3-Tage-Ticket; Kinder unter 15 frei)
Oper – „Tristan und Isolde“
Wagners Opernabend (Großes Haus) als Nachmittagsvorstellung.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 16 Uhr
Preis: 7–137 €
Swingtanzparty – Sunday Stomp
Swingtanz-Nachmittag mit Crashkurs und anschließender Tanzparty im Haus 73.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 16-20 Uhr
Preis: kostenlos
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Live-Musik am Spielbudenplatz – The Funky Tunes
Funk/Pop-Liveband als Open-Air-Set am Spielbudenplatz.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · ab 18 Uhr
Preis: kostenlos
Poetry Schlamassel (Poetry Slam)
Poetry-Slam-Show mit Spiel-/Impro-Elementen im Schmidtchen.
Ort & Uhrzeit: Schmidtchen, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: ab 19 €
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