Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 7. Juni 2026

Fahrradparcours auf der Rollschuhbahn – Kinderprogramm

Übungsparcours für Fahrrad/Roller/Laufrad inklusive Leihmaterial im Park.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen (Große Wallanlagen), Holstenwall 30, 20355 Hamburg · 13 Uhr

Preis: kostenlos

XXL-Spielenachmittag in der Zentralbibliothek

Nachmittag mit übergroßen Spielen für Kinder ab 3 Jahren ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Bücherhallen), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14-17 Uhr

Preis: kostenlos

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IRONMAN Hamburg European Championship

Triathlon-Großevent mit Zieleinlauf am Rathausmarkt (viel Strecke entlang Alster/Innenstadt).

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt (Zieleinlauf), Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg · 6.30-23 Uhr

Preis: kostenlos (Zuschauen)

Thai Festival Hamburg 2026

Food-, Kultur- und Marktstände mit Bühnenprogramm auf dem Heiligengeistfeld.

Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg · 10-22 Uhr

Preis: 5 € (3-Tage-Ticket; Kinder unter 15 frei)

Oper – „Tristan und Isolde“

Wagners Opernabend (Großes Haus) als Nachmittagsvorstellung.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 16 Uhr

Preis: 7–137 €

Swingtanzparty – Sunday Stomp

Swingtanz-Nachmittag mit Crashkurs und anschließender Tanzparty im Haus 73.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 16-20 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live-Musik am Spielbudenplatz – The Funky Tunes

Funk/Pop-Liveband als Open-Air-Set am Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · ab 18 Uhr

Preis: kostenlos

Poetry Schlamassel (Poetry Slam)

Poetry-Slam-Show mit Spiel-/Impro-Elementen im Schmidtchen.

Ort & Uhrzeit: Schmidtchen, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 19 €