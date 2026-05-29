Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 30. Mai 2026

Mit Lego-Steinen bauen

Offenes Mitmach-Angebot zum Bauen von Figuren und kleinen Bauwerken, für Kinder ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Billstedt, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg · 10-12.30 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino und Basteln – „Oskar, der Insektenforscher“

Vorlese-Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln von Insekten-Spießen als Blumentopfstecker, für Kinder ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Steilshoop, Gropiusring 43a, 22309 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

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Flohmarkt auf dem Spielbudenplatz

Der traditionelle Stadtteil-Flohmarkt bringt von Klamotten bis Kiez-Kram alles auf die Tische.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 10-16 Uhr

Preis: kostenlos

Planetarium – Unterwegs in der Milchstraße

Eine Sternenreise durch unsere Galaxie – mit Projektionen „über dem Kopf“.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 14.45 Uhr

Preis: 12,30 €

Oldschool Beats Open Air

Open-Air-Party mit Oldschool Hip-Hop & RnB aus den 90ern/2000ern plus Live-Acts. 25+ Party.

Ort & Uhrzeit: Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 22525 Hamburg · 15-22 Uhr

Preis: 50 €

Stand Up Comedy Show – Comedyflash

Live-Stand-up-Mix aus Profis und Newcomern im Comedy-Club an der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 12, 20359 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: 24,90 €

Sommeroper – Die Zauberflöte

Mozarts Oper als Hochschulproduktion im Forum der Hochschule für Musik und Theater.

Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater (Forum), Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 36 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Rap-Show – Lloyd Banks

US-Rap-Show im Bunker-Club am Heiligengeistfeld.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 57,75 € (Aktion 2for1: 31,90 € pro Ticket)#

Clubnacht – La Nuit des Vampires

DarkWave/PostPunk-Nacht mit DJ-Set und Schwerpunkt auf Gothic-Klassikern bis aktuellen Sounds.

Ort & Uhrzeit: Stellwerk Hamburg, Hannoversche Str. 85, 21079 Hamburg · 22 Uhr

Preis: 7,80 € VVK, 8 € AK