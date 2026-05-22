Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 23. Mai 2026

Familiensamstag in der Bücherhalle Schnelsen

Offener Mitmach-Vormittag mit Button-Basteln, Spielen und Ballonfiguren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Schnelsen, Wählingsallee 19, 22459 Hamburg · 10-13 Uhr

Preis: kostenlos

Pokémon-Tauschbörse

Tauschbörse für Sammelkarten – einfach vorbeikommen, ohne Anmeldung, für Kinder ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, 22299 Hamburg · 11-13 Uhr

Preis: kostenlos

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Orgelpunkt in St. Michaelis

40 Minuten Orgelmusik von Jörg Endebrock, plus geistliche Kirchenführung.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 12 Uhr

Preis: kostenlos (Kollekte erbeten)

Pubabend mit Live-Musik

Shamrock Saturday – Pubabend mit Programm, Live-Musik ab ca. 20 Uhr (ab 18 Jahren).

Ort & Uhrzeit: ThomasRead Irish Pub, Nobistor 10, 22767 Hamburg · 18-23 Uhr

Preis: kostenlos (bis 23:00), danach 5,00 € inklusive 1 Shot

Stand-Up Comedy – Schnack Allstars

Die besten Comedians Deutschlands – in Hamburgs beliebtestem Comedy Club. (ab 18 Jahren). Erste Show um 18 Uhr, zweite Show um 20 Uhr.

Ort & Uhrzeit: Adina Speicherstadt, Willy-Brandt-Straße 25, 20457 Hamburg · ab 18 Uhr

Preis: 9,50–35,00 €

Theater – Ole allein zu Haus

Liederabend im Festivalzelt im Loki-Schmidt-Garten. Ole allein zu Haus – Gastspiel des Thalia Theaters

Ort & Uhrzeit: Festivalzelt (Loki-Schmidt-Garten), Ohnhorststraße, 22609 Hamburg · 19-20.30 Uhr

Preis: ab 25,00 € (Normalpreis 30,00 €)

Live-Musik – Petterson

Live-Konzert – F+K Live Sounds: Petterson mit Indie-Pop Musik (Einlass ab 18 Uhr).

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 20 Uhr

Preis: kostenlos

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Mojo Jazz-Café – Çayas

Tanzbarer Mix aus SWANA-Einflüssen, House, HipHop und R’n’B.

Ort & Uhrzeit: Mojo Jazz Café, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos

DJ-Set – Weder

DJ-Set mit House Musik in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos